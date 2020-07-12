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Падение цен на нефть ,  
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Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

По данным WSJ, увеличить добычу нефти в августе предложила Саудовская Аравия. Члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн барр. в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе
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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.

Источники в альянсе сообщили газете, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

По словам собеседников WSJ, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн барр. в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барр. в сутки.

Как заявил источник издания, знакомый с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы «самоубийством» для ОПЕК.

Bloomberg также пишет, что на заседании 15 июля участники обсудят, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо смягчить принятые ограничения до 7,7 млн барр. Так как восстановление спроса набирает обороты, они склоняются к последнему варианту, заявили агентству представители ряда делегаций, которые попросили не называть их имен.

По словам двух собеседников агентства, крупные российские нефтекомпании готовы нарастить добычу в августе, если со стороны Минэнерго не поступит других указаний.

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Экономика
Александр Новак

В начале июля глава ведомства Александр Новак заявил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет, дальнейшие действия будут зависеть от итогов анализа выполнения соглашения и ситуации на рынке.

Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля. Соглашение вступило в силу с 1 мая, оно предполагало, что в мае-июне участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки. Но в начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность до конца июля.

WSJ узнала об угрозе саудитов начать новую ценовую войну на рынке нефти
Экономика
Фото: Amr Nabil / AP

В то же время страны, которые не смогли в полном объеме выполнить условия соглашения, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября. В их числе оказались Ангола и Нигерия. Как писала WSJ, Саудовская Аравия потребовала у властей этих стран озвучить четкий план по сокращению добычи нефти, а в случае отказа компенсировать квоты пригрозила начать ценовую войну на рынке. Позже Reuters сообщил, что Ангола согласилась полностью соблюдать условия договоренностей ОПЕК+.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОПЕК, ОПЕК+, добыча нефти
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