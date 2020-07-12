Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

По данным WSJ, увеличить добычу нефти в августе предложила Саудовская Аравия. Члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн барр. в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.

Источники в альянсе сообщили газете, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По словам собеседников WSJ, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн барр. в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барр. в сутки.

Как заявил источник издания, знакомый с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы «самоубийством» для ОПЕК.