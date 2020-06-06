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Падение цен на нефть ,  
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Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, это (выход из сделки до апреля 2022 года — ред. РБК) возможно и раньше», — сказал министр.

По его словам, мировой рынок нефти очень непредсказуем и волатилен, поэтому в нынешних условиях преждевременно говорить о том, что может произойти через два года.

Новак отметил, что решение о продлении сокращения на 9,7 млн барр. в сутки еще на месяц поддержали все российские нефтекомпании, передает «РИА Новости». По словам министра, остальные параметры сделки остаются прежними. Отвечая на вопрос о том, намерена ли Россия продолжить свое участие в сделке ОПЕК+ Мексика, Новак ответил положительно.

6 июня глава Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мазруи сообщил о продлении действующей договоренности по сокращению добычи нефти до конца июля текущего года. В итоговом коммюнике утверждается, что страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех месяцев — июля, августа и сентября.

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Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти 12 апреля. Оно начало действовать с 1 мая. Согласно изначальным условиям, планировалось, что участники сделки в мае-июне сократят добычу нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Затем они должны бskb перейти к постепенному наращиванию: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Теги: ОПЕК+, Александр Новак
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