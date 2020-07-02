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Падение цен на нефть ,  
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WSJ узнали об угрозе саудитов начать новую ценовую войну на рынке нефти

Саудовская Аравия пригрозила вновь начать продавать нефть по сниженной цене, сообщила WSJ. Так Эр-Рияд отреагировал на то, что Ангола и Нигерия отказались взять на себя конкретные обязательства по сокращению добычи сырья
BRENT BR-8.20 $41,12 -0,17%
Фото: Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Саудовская Аравия пообещала начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот. Об этом со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, саудовский принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд недавно поставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав у их руководства озвучить четкий план по сокращению добычи нефти.

В ходе видеоконференции ОПЕК 18 июня представители этих стран заявили, что не готовы взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. В ответ Саудовская Аравия дала понять, что готова вновь начать продавать нефть по сниженной цене, что нанесет ущерб экономикам Анголы и Нигерии, пишет издание.

«Мы знаем, кто ваши покупатели», — заявил тогда саудовский министр, которого цитирует источник WSJ.

Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного
Экономика
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Предыдущее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти перестало действовать с начала апреля. Но цены на нефть резко обвалились уже с марта, когда стало известно, что сделку не будут продлевать. Саудовская Аравия заявила о резком увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость Brent опускалась ниже $20 за баррель.

Новую сделку участники ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, заключили 12 апреля. Она начала действовать с 1 мая. Согласно изначальным условиям, планировалось, что участники сделки в мае—июне сократят добычу нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Затем они должны были перейти к постепенному наращиванию: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

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Но в начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля. В то же время страны, которые не смогли в полном объеме выполнить условия соглашения, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Саудовская Аравия, нефть
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