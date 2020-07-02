WSJ узнали об угрозе саудитов начать новую ценовую войну на рынке нефти

Саудовская Аравия пригрозила вновь начать продавать нефть по сниженной цене, сообщила WSJ. Так Эр-Рияд отреагировал на то, что Ангола и Нигерия отказались взять на себя конкретные обязательства по сокращению добычи сырья

Фото: Amr Nabil / AP

Саудовская Аравия пообещала начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот. Об этом со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, саудовский принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд недавно поставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав у их руководства озвучить четкий план по сокращению добычи нефти.

В ходе видеоконференции ОПЕК 18 июня представители этих стран заявили, что не готовы взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. В ответ Саудовская Аравия дала понять, что готова вновь начать продавать нефть по сниженной цене, что нанесет ущерб экономикам Анголы и Нигерии, пишет издание.

«Мы знаем, кто ваши покупатели», — заявил тогда саудовский министр, которого цитирует источник WSJ.