Песков заявил о бережном отношении к оставшимся в России компаниям

По словам представителя президента, тем компаниям, которые остались в России, а также тем, кто вернется при первой возможности, будут создавать благоприятные условия для ведения бизнеса

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В России «бережно» относятся к иностранным компаниям, которые не ушли из России, а также к тем, кто покинул рынок, но намеревается вернуться при первой возможности, заявил представитель президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность», — пояснил он.

По словам Пескова, таким компаниям будут создавать благоприятные условия в будущем.

По данным Йельского института лидерства руководителей высшего звена, свою деятельность на российском рынке приостановила или окончательно прекратила каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний. При этом каждая шестая продолжает работать в России, не боясь общественного осуждения на Западе или найдя способ внешне соблюсти санкции, посчитали ученые.

Президент Владимир Путин утверждал, что иностранные компании пожалеют о своем решении уйти с российского рынка. «Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить», — пояснял он.

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин выражал уверенность в том, что большинство иностранных компаний, остановивших работу в России или ушедших с рынка, «рано или поздно» вернутся.

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«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — пояснил он. Вице-премьер добавил, что для иностранных компаний в России были созданы благоприятные условия и они смогли зарабатывать в стране. «От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил он.

В середине марта глава Минэкономразвития Максим Решетников утверждал, что одной из весомых причин приостановки работы в России для зарубежных компаний стало нарушение логистических цепочек. Министр подчеркнул, что бизнес в России рентабелен для иностранцев, и выразил надежду на то, что они возобновят работу после решения вопроса с логистикой.