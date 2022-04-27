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Хуснуллин заявил о возможности возвращения зарубежных компаний в Россию

Хуснуллин: компании, которые ушли из России, вернутся, поскольку «хотят зарабатывать»
Компании, которые ушли из России, вернутся в страну, поскольку «хотят зарабатывать», считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Партнерские отношения с иностранным бизнесом складывались десятилетиями, и «люди не хотят их терять»
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Большинство иностранных компаний, остановивших бизнес в России или покинувших рынок, «рано или поздно» вернутся. Такое мнение высказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Но до этого нужно дождаться, что будет дальше с санкциями и военной операцией дальше, подчеркнул он.

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Марат Хуснуллин

«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — говорит Хуснуллин. По его словам, санкции не могут закрыть страну от мира, поскольку «во всем мире есть бизнес, который хочет зарабатывать». «Есть партнерские отношения, которые складывались годами, даже десятилетиями. И люди эти отношения не хотят терять. Никто из тех, с кем я лично разговаривал, не сказал мне: «Не хотим больше с Россией работать, и мы навсегда от вас ушли», — поясняет вице-премьер.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Хуснуллин подчеркнул, что «огромные иностранные компании» появились в России «не просто так». Для их работы были созданы благоприятные условия, в том числе «выгодная» система налогообложения. «Они здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — считает Хуснуллин.

После признания Россией независимости ЛНР и ДНР 22 февраля и начала боевых действий на Украине 24 февраля США, Европейский союз и другие страны ввели санкции против Москвы. Некоторые международные ретейлеры, производственные, консалтинговые и другие компании приостановили работу в России или ушли с рынка. По подсчетам Йельской школы менеджмента, более 750 компаний заявили о сокращении работы в России или инвестиций в российский бизнес.

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Марат Хуснуллин санкции
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