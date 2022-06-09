Путин предупредил, что покинувшие Россию компании пожалеют об этом
Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют об этом решении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
«Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить», — отметил он.
По словам российского президента, все это является следствием политики стран, которые не способны принимать суверенные решения. Путин подчеркнул, что если страна не может принимать суверенных решений, то это уже «в известной степени колония».
С конца февраля западные страны начали вводить и ужесточать санкции против России. Десятки зарубежных компаний и сервисов ранее объявили о приостановке или прекращении работы в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Škoda и Volkswagen, сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA и другие. У них у всех есть производства в России.
Путин отмечал, что в отношении уходящих из России иностранных предприятий «нужно действовать решительно».
«Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал президент.
Глава государства выразил уверенность, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого.
Иностранным компаниям, которые решили остаться работать в России, необходимо дать спокойно работать, счел Путин. По его словам, на фоне западных санкций необходимо оградить бизнес от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля.