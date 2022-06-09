Путин предупредил, что покинувшие Россию компании пожалеют об этом

Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными (Фото: kremlin.ru)

Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют об этом решении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

«Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить», — отметил он.

По словам российского президента, все это является следствием политики стран, которые не способны принимать суверенные решения. Путин подчеркнул, что если страна не может принимать суверенных решений, то это уже «в известной степени колония».

С конца февраля западные страны начали вводить и ужесточать санкции против России. Десятки зарубежных компаний и сервисов ранее объявили о приостановке или прекращении работы в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Škoda и Volkswagen, сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA и другие. У них у всех есть производства в России.

Путин отмечал, что в отношении уходящих из России иностранных предприятий «нужно действовать решительно».

«Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал президент.

Читайте на РБК Pro Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи

Глава государства выразил уверенность, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого.

Иностранным компаниям, которые решили остаться работать в России, необходимо дать спокойно работать, счел Путин. По его словам, на фоне западных санкций необходимо оградить бизнес от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля.