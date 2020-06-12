«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Чтобы стимулировать спрос, «Победа» уже второй месяц снижает стоимость перелетов — в июле перевозчик обещает снизить тарифы на 60%. Хотя по спецтарифам продается малая часть билетов, это влияет на стоимость у других авиакомпаний

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам. Стоимость билетов составит от 999 руб., говорится в рассылке компании для клиентов, с которой ознакомился РБК.

Информацию об акции РБК подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько всего будет продаваться билетов по этой цене.

Стоимость билетов в июле 2020 года будет в среднем на 60% ниже, чем в июле 2019 года, уточнил источник РБК в компании.

После отмены полетов за рубеж из-за эпидемии коронавируса «Победа» приостанавливала с 1 апреля по 31 мая все рейсы. Перед возобновлением полетов по России компания заявила, что в июне снизит цены в три раза по сравнению со средней стоимостью билетов на свои рейсы по России в 2019 году (3 тыс. руб.). На июнь было продано более 60% всех билетов по 499–2999 руб. Сейчас билеты компании на конец июня из Москвы в Петербург можно купить за 1250 руб., в Сочи — за 1499 руб., в Екатеринбург — за 1999 руб., а в Новосибирск — примерно за 4 тыс. руб.