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«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Чтобы стимулировать спрос, «Победа» уже второй месяц снижает стоимость перелетов — в июле перевозчик обещает снизить тарифы на 60%. Хотя по спецтарифам продается малая часть билетов, это влияет на стоимость у других авиакомпаний
Аэрофлот AFLT ₽87,7 -1,77% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам. Стоимость билетов составит от 999 руб., говорится в рассылке компании для клиентов, с которой ознакомился РБК.

Информацию об акции РБК подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько всего будет продаваться билетов по этой цене.

Стоимость билетов в июле 2020 года будет в среднем на 60% ниже, чем в июле 2019 года, уточнил источник РБК в компании.

После отмены полетов за рубеж из-за эпидемии коронавируса «Победа» приостанавливала с 1 апреля по 31 мая все рейсы. Перед возобновлением полетов по России компания заявила, что в июне снизит цены в три раза по сравнению со средней стоимостью билетов на свои рейсы по России в 2019 году (3 тыс. руб.). На июнь было продано более 60% всех билетов по 499–2999 руб. Сейчас билеты компании на конец июня из Москвы в Петербург можно купить за 1250 руб., в Сочи — за 1499 руб., в Екатеринбург — за 1999 руб., а в Новосибирск — примерно за 4 тыс. руб.

После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов 90%
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В июне у компании была открыта продажа билетов лишь по 34 направлениям, а в зимнем расписании было 85 рейсов. Всего у «Победы» задействовано пять самолетов из 30, говорится в отчетах аналитиков Газпромбанка и ВТБ, которые ссылаются на данные перевозчика. С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании.

Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». Так, «Уральские авиалинии» в среднем снизили стоимость билетов на тех же направлениях, где возобновила полеты «Победа», на 20%, говорил в интервью РБК гендиректор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. «Но мы же должны понимать, что по такому [низкому] тарифу не все 100% билетов продаются, а только малая часть. А экономика в любом случае должна сложиться, и у «Победы» тоже. А то «Аэрофлот» ее просто порвет», — подчеркивал он.

С середины марта спрос на пассажирские перевозки по России стал резко падать. В мае авиакомпании перевезли 946 тыс. пассажиров, что на 91,3% меньше, чем годом ранее.

Глава «Уральских авиалиний» — РБК: «Пытаемся убедить пассажиров летать»
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Все российские авиакомпании пока выполняют перелеты только по России. Возобновление полетов за рубеж ожидается в середине июля. Но 8 июня в Минтрансе заявили, что перед открытием международного авиасообщения предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма. По словам представителя Минтранса, называть дату возобновления полетов за рубеж сейчас еще рано. «Безусловно, в будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — сказал он.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Авиакомпания "Победа"
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