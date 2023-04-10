ЦБ и Минфин оценили влияние выхода Shell из «Сахалина — 2» на рубль

Минфин и ЦБ посоветовали не переоценивать влияние выхода Shell из «Сахалина-2» на рубль

Крупные валютные операции в рамках сделок «на выход» проводятся в рамках жестких лимитов ЦБ, пояснили в Минфине. Bloomberg написал, что данные о согласии Москвы выплатить Shell всю сумму за ее долю в «Сахалине-2» повлияли на рубль

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Не стоит переоценивать влияние валютных операций, связанных с выходом Shell из проекта «Сахалин-2», на курс российской валюты, считают в ЦБ и Минфине.

Замминистра финансов Алексей Моисеев на совместной рабочей группе по подготовке к годовому отчету Банка России в Госдуме заявил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок «на выход» должны проводиться в рамках достаточно жестких лимитов Банка России, передает «Интерфакс». Он допустил, что если ограничения были нарушены, то регулятор это увидит и отреагирует.

«Всегда [правительственной] комиссией ставится вопрос о том, какой источник приобретения [валюты]. Если источник приобретения — внутренний валютный рынок и сумма значительная, то ставятся условия довольно жесткие по темпам этого приобретения», — отметил Моисеев. По его словам, эту сумму приходится разбивать на большое количество частей, довольно незначительных ежедневных траншей.

7 апреля рубль на пике достигал 83,45 руб. за доллар, однако торговый день завершил на отметке 81,13 руб. Как писал РБК, разворот произошел около обеда и сопровождался резким ростом объема торгов. В период с 13:00 до 13:40 мск объемы торгов парой «доллар–рубль» составляли по 4,7–10,8 млрд руб. каждые десять минут, хотя до этого — 0,9–4,7 млрд руб.

Зампред Банка России Алексей Заботкин согласился с коллегой из Минфина и отметил, что влияние валютных операций, связанных с выходом западных компаний из проектов в России, преувеличено.

4 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что НОВАТЭК получил согласие российских властей на то, чтобы Shell получила всю сумму — 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. Bloomberg написал, что эта информация способствовала падению рубля.

По оценке Bloomberg, в 2022 году общий объем продаж активов иностранными компаниями, покидающими Россию, составил от $15 млрд до $20 млрд.