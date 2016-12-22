Дерипаску включили в список кандидатов в совет директоров «Норникеля»

Основной владелец En+ и UC Rusal Олег Дерипаска номинирован в новый состав совета директоров «Норильского никеля», следует из сообщения компании. Если акционеры «Норникеля» на годовом собрании одобрят новый состав совета директоров из 13 человек, то Дерипаска в нем заменит руководителя направления по управлению стратегическими инвестициями UC Rusal Рушана Богаудинова.

От UC Rusal в совет директоров также впервые предложен гендиректор ACG Amur Capital Group Артем Волынец в качестве независимого директора (вместо Герхарда Принслоо). Алюминиевая компания предложила акционерам также переизбрать в совет директоров президента UC Rusal Владислава Соловьева, его советника Сталбека Мишакова и президента En+ Максима Сокова.

От «Интерроса» Владимира Потанина номинированы: независимый директор Гарет Пенни, гендиректор и предправления «Интерроса» Сергей Барбашев, замгендиректора по инвестициям Алексей Башкиров, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров и первый вице-президент «Норникеля» Марианна Захарова.

В качестве независимого директора в совет в список для голосования включен независимый директор ЛУКОЙЛ и АФК «Система» Роджер Левелин Маннингс. ​Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов снова выдвинули в совет главу CIS Investment Advisers Сергея Братухина, а независимым директором — главу компании Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 году, когда UC Rusal выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз — в разгар корпоративного конфликта с 2010 по 2013 год.

В феврале этого года в «Норникеле» начался новый этап конфликта между UC Rusal Дерипаски (владеет 27,8% в «Норникеле») и «Интерросом» Владимира Потанина (владеет 32,9% ГМК). Его спровоцировало решение Абрамовича и партнеров частично продать долю. Их структура Crispian направила предложения обоим крупнейшим совладельцам — «Интерросу» и UC Rusal — выкупить пропорциональную их долям в капитале «Норникеля» часть 4%-ного пакета. Вслед за Потаниным компания Дерипаски приняла это предложение, но одновременно подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку, назвав ее недействительной. UC Rusal ​считает цену сделки завышенной, а также опасается, что она подорвет баланс интересов в «Норникеле». Согласно предложению «Интеррос» для Crispian, 4% «Норникеля» были оценены для сделки в $1,48 млрд. «Интеррос» потратила на покупку 2,1% акций $778 млн. UC Rusal должна приобрести у Crispian оставшиеся 1,9% в течение 60 дней с момента слушаний, которые прошли 8 марта. Суд в Лондоне рассмотрит дело 14-17 мая.