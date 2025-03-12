«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

«Светофор» обжалует решение Роспотребнадзора после проверок магазинов. Ведомство обвиняет сеть в нарушении требований техрегламентов, но компания считает «неправомерным» вменение ей самой тяжелой статьи административного кодекса

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Сеть магазинов-дискаунтеров «Светофор» планирует обжаловать в суде 17 протоколов, вынесенных Роспотребнадзором после внеплановых проверок магазинов в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Роспотребнадзор неправомерно вменяет магазинам нарушение самой тяжелой статьи административного кодекса «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» (ч. 3 ст. 14.43 Кодекса об административных правонарушениях), так как у «Светофоров», к которым регулятор пытается применить эту статью, «отсутствует состав нарушения», заявили в компании.

Квалифицирующий признак нарушения норм этой статьи — угроза жизни и здоровью потребителей. Это просроченная продукция, фальсификат, несоответствие товара ГОСТам, перечисляет представитель «Светофора». «Но в актах Роспотребнадзора по итогам проверок магазинов «Светофор» в Москве подобных нарушений нет. В одном из заявлений указано, что при осмотре магазина была обнаружена деформированная консервная банка, в другом — вскрытый пакет с гречкой. Поэтому статья, на которую ссылается регулятор, явно избыточная», — считают в «Светофоре». Наказание по этой статье — штраф от 700 тыс. до 1 млн руб. либо временное закрытие магазинов. При этом некоторые торговые точки, деятельность которых Роспотребнадзор просит приостановить по этой статье, и так не работают — например, на Салтыковской улице в Москве.

«За эти «нарушения» регулятор подал 17 отдельных исков к «Светофору» в Арбитражный суд Москвы, тогда как по закону они должны быть объединены в одно производство», — продолжает представитель компании. По его словам, в административном кодексе есть так называемая императивная норма (правовое предписание, которое обязательно к исполнению адресатами и не может быть изменено их соглашением). Она говорит о том, что если в рамках одной проверки регулятор выявил нарушение одной и той же статьи, эти дела должны быть объединены в одно производство, а суд должен вынести по ним одно постановление.

«Фактически Роспотребнадзор напрямую нарушает императивную норму КоАП, не объединяя протоколы в одно производство», — заявляет представитель «Светофора». В свою очередь, Арбитражный суд, по его словам, не обязан проверять, есть ли в картотеке аналогичные дела, подлежащие объединению. Судья, принимая заявление к производству, проверяет только корректность подачи документов. Учитывая высокую загрузку, ни один судья не будет проверять, есть ли в картотеке аналогичные дела. «Мы со своей стороны обязаны не допустить нарушения своих прав, вовремя заметить неправомерные действия Роспотребнадзора, защитить свои интересы и обратиться в суд с просьбой объединить несколько этих дел в одно производство», — заявили в сети.

В чем обвиняют «Светофор»

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой провести проверки магазинов сети «Светофор» из-за продажи некачественных товаров, писали «Известия». В результате проверки Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции.

Несколько магазинов, в частности в столичных районах Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово, закрыли. «Ведомости» писали, что временное закрытие по искам может грозить почти половине точек сети в Москве и Подмосковье. Затем Роспотребнадзор закрыл еще три магазина «Светофор» в Санкт-Петербурге и выявил нарушения в 18 точках.

В феврале Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать АО «Инвест Стандарт», которой принадлежали магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

После проверок в январе и начале февраля 2025 года нарушения при реализации продукции в магазинах сети «Светофор» 11 регионов России обнаружил и Россельхознадзор. Нарушения находили в основном при продаже молока, мяса и рыбы. Чаще всего не хватало документов о происхождении товаров, не читалась маркировка, продукты были с истекшим сроком годности, их хранили в неподходящем температурном режиме и с поврежденной упаковкой. В конце февраля судебные приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» в районе Солнцево на западе Москвы.

Также в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным органам проверить работу «Светофора» с поставщиками. Сеть заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры, отмечал в письме ФАС депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его словам, так компания минимизирует финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции, что может нарушать законодательство о торговле.