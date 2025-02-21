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Общество ,  
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Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»

За январь Роспотребнадзор изъял у сети магазинов «Светофор» 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн по итогу проведенных проверок в 45 субъектах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором во исполнение поручения правительства Российской Федерации по вопросу проведения внеплановых выездных проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность под торговой маркой «Светофор», в период с 10.01.2025 по 30.01.2025 проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что решениями судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. По результатам государственных проверок против компании составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, а также на сеть магазинов наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. Контрольно-надзорные мероприятия велись в отношении 1 485 объектов, уточнили в Роспотребнадзоре, отметив, что еще 314 материалов об административном правонарушении переданы в суды.

Приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале февраля 2025 года стало известно, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор». Нарушения нашли в основном при продаже молока, мяса и рыбы. Инспекторы пришли с проверками по обращениям депутатов и общественных организаций.

Чаще всего не хватало документов о происхождении товаров, не читалась маркировка, продукты были с истекшим сроком годности, их хранили в неверном тепловом режиме и с поврежденной упаковкой. Материалы по итогам проверки были переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер.

20 февраля судебные приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы.

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Теги
«Светофор» Роспотребнадзор ретейл продукты
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