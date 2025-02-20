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Бизнес ,  
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ФАС проверит работу «Светофора» с поставщиками

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим территориальным органам начать проверку торговой сети «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сеть заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры, отметил в письме в ФАС депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его мнению, так компания минимизирует финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции, но это может нарушать законодательство о торговле. Речь идет о ст. 9 закона о госрегулировании торговли в России, которая устанавливает права и обязанности продавца и поставщика при заключении договора поставки товаров.

По словам юристов, если подобные договоры поставщикам навязываются, это может считаться недобросовестной практикой, пишет газета.

Россельхознадзор нашел нарушения в точках сети «Светофор» в 11 регионах
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В конце декабря 2024 года Лисовский также обратился в правительство с призывом провести проверки магазинов сети «Светофор» из-за продажи некачественных товаров. Роспотребнадзор провел проверки и, по сведениям «Ведомостей», обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест Стандарт». По данным Forbes, компании принадлежат магазины розничной сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Во время проверок в январе и начале февраля 2025 года Россельхознадзор обнаружил нарушения при реализации продукции в магазинах сети «Светофор» более чем в десяти регионах России.

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Теги
«Светофор» ФАС недобросовестная конкуренция
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