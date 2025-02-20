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Приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Судебные приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСПП по Москве.

Оба магазина располагались в районе Солнцево. По данным пресс-службы, в обоих магазинах были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения. Ранее в ходе внеплановых проверок Роспотребнадзора в магазинах были установлены многочисленные нарушения: отсутствовала маркировка изготовителя, реализовались продукты с истекшим сроком годности, было неудовлетворительное содержание торгового зала и другие.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток. Судебные приставы составили акты об административном приостановлении деятельности и опечатали продуктовые магазины.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале февраля 2025 года стало известно, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор». Нарушения нашли в основном при продаже молока, мяса и рыбы. Инспекторы пришли с проверками по обращениям депутатов и общественных организаций.

Чаще всего не хватало документов о происхождении товаров, не читалась маркировка, продукты были с истекшим сроком годности, их хранили в неверном тепловом режиме и с поврежденной упаковкой. Так, в Ростовской области на 60 магазинов сети пришлось 91 нарушение. Такие же случаи были обнаружены и в Московской, Новгородской и Вологодской областях.

Материалы по итогам проверки были переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер.

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