Россельхознадзор нашел нарушения в точках сети «Светофор» в 11 регионах
В более десяти регионов России Россельхознадзор обнаружил нарушения при реализации продукции в магазинах сети «Светофор» во время проверок в январе и начале февраля 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«Многочисленные нарушения прослеживаемости выявлены в торговых точках сети «Светофор» Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областей, Москвы, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.
Кроме этого, ведомство выявило случаи реализации фальсифицированной и небезопасной продукции животного происхождения.
В частности, многочисленные нарушения нашли в 14 магазинах сети в Тверской области. В Ярославской области из 22 проб молочной и мясной продукции семь оказались фальсифицированными. В Омской области во всех семи проверенных магазинах зафиксировали нарушения, а почти тонна мяса — 944 кг — оказалась без маркировки производителя.
Ранее, 6 февраля, Россельхознадзор сообщал о нарушениях в Ростовской области, где на 60 магазинов сети «Светофор» пришлось 91 нарушение. А также в Московской, Новгородской и Вологодской областях. Нарушения нашли в основном при продаже молока, мяса и рыбы.
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