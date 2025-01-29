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«Ведомости» узнали о возможном закрытии части «Светофоров» в Москве

«Ведомости»: почти половину «Светофоров» могут временно закрыть из-за нарушений
В Московском регионе могут временно приостановить работу почти половины магазинов «Светофор», пишут «Ведомости». Роспотребнадзор нашел там насекомых, мусор, просрочку и нарушения правил хранения продуктов
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие судебные решения.

По данным издания, четыре иска Роспотребнадзора к управляющим магазинами ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» удовлетворены, еще несколько торговых точек уже закрыли. Речь идет, в частности, о «Светофорах» в Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово. Согласно данным «Яндекс Карт», временно закрыли шесть из 15 магазинов, по данным 2ГИС, девять из 24-х. На сайте «Светофора» числится 24 торговые точки в Москве.

Согласно материалам дела, Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции. Инициатором проверок «Светофоров» стал депутат Госдумы Сергей Лисовский, писали «Известия». В конце 2024 года он направил в правительство обращение о многочисленных случаях продажи некачественных товаров. Депутат рассказал «Ведомостям» о подготовке проверок магазинов во всех российских регионах, результаты которых будут известны в феврале.

РБК направил запрос в «Светофор».

«Известия» узнали, что Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»
Общество
Фото:Андрей Самсонов / ТАСС
«Торгсервис 150» и «Торгсервис 50» входят в группу «Торгсервис», основным владельцем которой Forbes называл Сергея Шнайдера. По состоянию на 2024 год издание оценивало его состояние в $1,4 млрд. Согласно данным Infoline, за январь—сентябрь прошлого года выручка магазинов «Светофор» и «Маяк» (также входят в сеть) сократилась до 286,3 млрд руб., или на 2,2% год к году. Количество торговых точек уменьшилось на 243 за полгода и составило 2757, из которых 277 — магазины «Маяк».

В Роспотребнадзоре отказались от комментариев до завершения проверок.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия Москва Московская область «Светофор» Роспотребнадзор закрытие магазинов суд нарушения
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