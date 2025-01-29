«Ведомости» узнали о возможном закрытии части «Светофоров» в Москве
Работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие судебные решения.
По данным издания, четыре иска Роспотребнадзора к управляющим магазинами ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» удовлетворены, еще несколько торговых точек уже закрыли. Речь идет, в частности, о «Светофорах» в Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово. Согласно данным «Яндекс Карт», временно закрыли шесть из 15 магазинов, по данным 2ГИС, девять из 24-х. На сайте «Светофора» числится 24 торговые точки в Москве.
Согласно материалам дела, Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции. Инициатором проверок «Светофоров» стал депутат Госдумы Сергей Лисовский, писали «Известия». В конце 2024 года он направил в правительство обращение о многочисленных случаях продажи некачественных товаров. Депутат рассказал «Ведомостям» о подготовке проверок магазинов во всех российских регионах, результаты которых будут известны в феврале.
РБК направил запрос в «Светофор».
В Роспотребнадзоре отказались от комментариев до завершения проверок.
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