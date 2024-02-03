ЛУКОЙЛ заявил о штатной работе волгоградского НПЗ после атаки дронов

В ЛУКОЙЛе сообщили о штатной работе НПЗ в Волгограде после атаки дрона

В ЛУКОЙЛе сообщили о штатной работе НПЗ в Волгограде и устранении возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Ранее источники «Ъ» рассказали о приостановке части производства завода для ликвидации последствий атаки дрона

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» работает в штатном режиме, работы по устранению возгорания завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

«Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало о приостановке части производственного цикла НПЗ для устранения последствий атаки украинского беспилотника.

Сообщение о пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, поступило в Главное управление МЧС по региону в 4:42 мск 3 февраля. В ведомстве не уточнили причину инцидента, но сообщили, что площадь «возгорания нефтепродуктов» составила 300 кв. м. Пожар удалось потушить к 8 утра.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что причиной пожара на НПЗ стал сбитый беспилотник. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Минобороны России говорило о двух сбитых украинских беспилотниках над регионом в ночь на 3 февраля.

ЛУКОЙЛ официально не сообщал о том, какие повреждения получило предприятие. Однако издание V1 писало, что дрон упал на технологическую установку первичной обработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства, годовая мощность которой достигает 3,5 млн т, она является по этому показателю второй на заводе.

НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Его мощность составляет 14,8 млн т.