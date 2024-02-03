ЛУКОЙЛ заявил о штатной работе волгоградского НПЗ после атаки дронов
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» работает в штатном режиме, работы по устранению возгорания завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.
«Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало о приостановке части производственного цикла НПЗ для устранения последствий атаки украинского беспилотника.
Сообщение о пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, поступило в Главное управление МЧС по региону в 4:42 мск 3 февраля. В ведомстве не уточнили причину инцидента, но сообщили, что площадь «возгорания нефтепродуктов» составила 300 кв. м. Пожар удалось потушить к 8 утра.
Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что причиной пожара на НПЗ стал сбитый беспилотник. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Минобороны России говорило о двух сбитых украинских беспилотниках над регионом в ночь на 3 февраля.
ЛУКОЙЛ официально не сообщал о том, какие повреждения получило предприятие. Однако издание V1 писало, что дрон упал на технологическую установку первичной обработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства, годовая мощность которой достигает 3,5 млн т, она является по этому показателю второй на заводе.
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