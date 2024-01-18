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Военная операция на Украине ,  
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В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину

Глава OMV Штерн: российский газ может вскоре перестать поступать через Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Австрийская OMV видит высокий риск, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию, заявил глава компании Штерн. В МИД России одним из условий для продолжения транзита называли наличие спроса
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже в ближайшее время, заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн в интервью die Presse.

«Мы считаем, что существует большой риск», — сказал Штерн, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал на то, что газопровод проходит через страну, которая находится сейчас в состоянии конфликта, а Россия и Украина еще не подписали новый контракт по транзиту газа.

По словам Штерна, OMV застраховалась от риска прекращения поставок российского газа путем диверсификации. «Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — сказал он.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. Его действие истекает в конце 2024 года. За это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В августе глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

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Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев 29 октября подтвердил, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года. По его словам, Украина продолжает транзит в ЕС во время военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления зимы нуждаются некоторые европейские страны.

После этого, 9 ноября, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила австрийскому телеканалу ORF, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт с российской стороной.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ответ заявил, что говорить о новых схемах поставок российского газа в ЕС без участия Москвы бессмысленно. «В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркивал он. В МИДе условиями для продолжения транзита называли наличие спроса в Европе и работоспособность трансграничной инфраструктуры.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
OMV Австрия транзит газа Украина Россия Военная операция на Украине
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