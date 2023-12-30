В МИД назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Россия будет руководствоваться наличием спроса у потребителей в ЕС при решении вопроса о продолжении транзита газа через Украину, заявили в МИДе. Заключенный между странами транзитный контракт истекает в конце 2024 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

При принятии решения о дальнейшем транзите газа в Европу через Украину Москва будет учитывать такой фактор, как потребительский спрос, заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», — сказал дипломат.

Он напомнил, что совсем недавно из Киева «доносились заявления» о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. «В этом контексте для нас самих встает вопрос: «Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?» — указал он.

Биричевский также отметил, что вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках текущего контракта.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. По условиям соглашения, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. После теракта на «Северных потоках» транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

В мае глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов призывал к сохранению транзита, отметив, что Украина нуждается в доходе и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от российских энергоресурсов. Однако через несколько месяцев министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта, и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

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Чернышев в конце октября подтвердил, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года. По его словам, Украина продолжает транзит в ЕС во время военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления зимы нуждаются некоторые европейские страны.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Москва продолжает оплачивать транзит газа через Украину, поскольку выполняет контракты с получателями в Европе: «Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием».