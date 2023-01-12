Бизнес предложил не учитывать голоса «недружественных» акционеров

Без возможности не учитывать голоса «недружественных» акционеров российские компании не могут утвердить бюджет и принимать ряд других решений. Западные акционеры поддерживают инициативу, утверждают источники

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупным компаниям в России предложили дать возможность принимать решения без учета голосов «недружественных» совладельцев, отказавшихся от управления из-за санкций. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте указа президента, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с обсуждением документа.

Источник РБК, знакомый с подготовкой проекта документа, подтвердил наличие такой инициативы РСПП.

По словам собеседника «Интерфакса», такую возможность до конца 2023 года могут получить до 15 российских системообразующих компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли. Названий компаний источник не уточнил. Проект указа уже согласован в государственно-правовом управлении президента, его администрации и поддержан профильным вице-премьером, пишет агентство.

Правила, позволяющие не учитывать голоса «недружественных акционеров», предполагается распространить на компании из перечисленных выше сфер, которые соответствуют следующим критериям:

против российского совладельца ввели санкции;

доля «недружественных» совладельцев составляет не более 50%;

объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 млрд рублей.

Иностранные совладельцы российских компаний поддерживают инициативу, так как не могут напрямую участвовать в управлении российских организаций из-за рисков уголовной ответственности в своих странах, говорит собеседник «Интерфакса». Без возможности принимать решения не учитывая голоса «недружественных» совладельцев российские компании не могут утверждать бюджеты и бизнес-планы, проводить кадровые изменения, менять состав органов управления, продлевать полномочия гендиректоров, отметили в РСПП.

В российском списке «недружественных» государств около 50 стран, включая США, Великобританию, Германию, Украину, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию и Японию.

В сентябре 2022-го президент Владимир Путин ввел особый порядок операций для лиц из «недружественных» стран, у которых есть доли в российских ООО. Разрешение на такие операции выдает правительственная комиссия. По разрешению комиссии возможны не только сделки по продаже недружественными иностранцами долей в ООО российским резидентам, но в принципе также и сделки по покупке резидентами недружественных государств долей в ООО у россиян, равно как и выкуп у недружественных иностранцев долей в российских ООО резидентами дружественных или нейтральных стран.

Однако данные правила не распространяются на сделки, описываемые в президентском указе от 5 августа, которым Путин запретил по меньшей мере до конца 2022-го продажу «недружественными» инвесторами акций российских стратегических предприятий, компаний по переработке нефти, производителей оборудования для ТЭК, а также банков.