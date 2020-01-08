Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi заявил, что чувствовал себя заложником, от которого требовали признать вину, угрожая семье

Карлос Гон (Фото: Maya Alleruzzo/Associated Press)

Скрывшийся из Японии, где его обвиняли в финансовых махинациях, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон впервые после побега появился перед журналистам и объяснил, почему решил бежать.

«Я бежал не от правосудия, а от несправедливости», — заявил Гон, обвинивший власти Японии в том, что принятые в стране меры обращения с обвиняемыми «нарушают базовые принципы гуманности» (цитата по CNN).

Экс-глава автоконцерна связал предъявление ему обвинений в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию, с попыткой сместить его с поста, чтобы помешать объединению Nissan и Renault.

По словам Гона, следователи добивались от него признания, угрожая в случае отказа проблемами для его родных. «Признайся, и все закончится. Если ты не признаешься, мы возьмемся не только за тебя, но и за твою семью», — так, по словам Гона, советовали ему сотрудники японских правоохранительных органов (цитата по The New York Times).