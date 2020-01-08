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Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi заявил, что чувствовал себя заложником, от которого требовали признать вину, угрожая семье
Карлос Гон (Фото: Maya Alleruzzo/Associated Press)

Скрывшийся из Японии, где его обвиняли в финансовых махинациях, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон впервые после побега появился перед журналистам и объяснил, почему решил бежать.

«Я бежал не от правосудия, а от несправедливости», — заявил Гон, обвинивший власти Японии в том, что принятые в стране меры обращения с обвиняемыми «нарушают базовые принципы гуманности» (цитата по CNN).

Экс-глава автоконцерна связал предъявление ему обвинений в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию, с попыткой сместить его с поста, чтобы помешать объединению Nissan и Renault.

По словам Гона, следователи добивались от него признания, угрожая в случае отказа проблемами для его родных. «Признайся, и все закончится. Если ты не признаешься, мы возьмемся не только за тебя, но и за твою семью», — так, по словам Гона, советовали ему сотрудники японских правоохранительных органов (цитата по The New York Times).

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Ничего утешительного, рассказал Гон, не могли сказать ему и его собственные адвокаты, предупредившие, что судебный процесс может затянуться на пять лет. «Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).

О том, как именно ему удалось сбежать, Гон с журналистами говорить не стал, сославшись на то, что его больше интересует то, как доказать свою правоту и доказать, что не должен был подвергаться преследованию. В ответ на вопрос, как он намерен добиться этого, оказавшись в положении разыскиваемого преступника, Гон сказал, что и раньше справлялся с «невыполнимыми миссиями».

Прокуратура Токио после заявлений Гона заявила, что побег француза из Японии может сам по себе считаться преступлением. «Заявления, которые он сделал во время пресс-конференции, не смогли оправдать его поступки», — цитирует заявление властей Reuters.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию. Сам экс-глава автоконцерна позднее заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования». 7 января прокуратура Токио получила ордер на арест его супруги Кэрол, которую подозревают во лжесвидетельстве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Карлос Гон, Nissan, Япония
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