Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

Согласно подсчетам агентства, с момента ареста в Японии более года состояние топ-менеджера уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн. Гон, в частности, был вынужден потратить не менее $15 млн на операцию по побегу

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что Гон заплатил $14 млн залога, чтобы выйти из-под ареста, еще не менее $15 млн могла стоить операция по побегу в Ливан. В частности, только найм частного самолета из Осаки в Стамбул, где топ-менеджер совершил пересадку, обошелся Гону в $350 тыс. Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на собеседника в сфере частной охраны, «миллионы долларов» также должны были быть потрачены на привлечение команды из 25 человек для организации побега.

Из-за уголовного преследования Гон также получил меньше выплат от ранее управляемых им компаний: Nissan заблокировал связанные с акциями компенсации, а также выплату по выходу на пенсию. Renault в свою очередь пообещал, что бывший топ-менеджер, среди прочего, не получит выгоды от неконкурентного соглашения, которое он подписал в 2015 году.

Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года, его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов. В конце декабря стало известно, что вышедший под залог Гон сбежал в Ливан (он в том числе является гражданином этой страны) транзитом через Турцию. Как писала WSJ, топ-менеджер перемещался в контейнере для концертного оборудования.