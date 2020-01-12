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Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

Согласно подсчетам агентства, с момента ареста в Японии более года состояние топ-менеджера уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн. Гон, в частности, был вынужден потратить не менее $15 млн на операцию по побегу

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что Гон заплатил $14 млн залога, чтобы выйти из-под ареста, еще не менее $15 млн могла стоить операция по побегу в Ливан. В частности, только найм частного самолета из Осаки в Стамбул, где топ-менеджер совершил пересадку, обошелся Гону в $350 тыс. Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на собеседника в сфере частной охраны, «миллионы долларов» также должны были быть потрачены на привлечение команды из 25 человек для организации побега.

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
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Из-за уголовного преследования Гон также получил меньше выплат от ранее управляемых им компаний: Nissan заблокировал связанные с акциями компенсации, а также выплату по выходу на пенсию. Renault в свою очередь пообещал, что бывший топ-менеджер, среди прочего, не получит выгоды от неконкурентного соглашения, которое он подписал в 2015 году.

Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года, его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов. В конце декабря стало известно, что вышедший под залог Гон сбежал в Ливан (он в том числе является гражданином этой страны) транзитом через Турцию. Как писала WSJ, топ-менеджер перемещался в контейнере для концертного оборудования.

В Японии выписали ордер на арест жены Карлоса Гона
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Карлос Гон считает себя невиновным и утверждает, что решил бежать «не от правосудия, а от несправедливости». По словам Гона, следователи добивались от него признания, угрожая в случае отказа проблемами для его родных. После побега топ-менеджера в Японии выписали ордер на арест его жены, которая подозревается в лжесвидетельствовании.

Автор: Артём Губенко
Теги: Карлос Гон, потери
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