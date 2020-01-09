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Карлоса Гона вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в четверг, 9 января, вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру. Об этом сообщает национальное информационное агентство NNA.

«Генеральный прокурор Гассан Увейдат вызвал бизнесмена Карлоса Гона для допроса в Бейруте», — говорится в сообщении. Допрос связан с обвинениями, предъявленными Гону в Японии, уточняется в документе.

О том, что Гон нарушил условия освобождения под залог и покинул Японию, стало известно 31 декабря. Официальных документов, подтверждающих, что бывший президент Renault-Nissan-Mitsubishi пересек японскую границу, не было. О деталях побега Гона до сих пор нет точной информации. Позже управленец появился в Ливане, гражданином которого он является.

8 января Гон выступил перед журналистами и объяснил причины своего побега из Японии. По его словам, он сбежал от несправедливости, а не от правосудия.

Обвинения в сокрытии доходов, предъявленные ему в Японии, управленец назвал попыткой сместить его с поста главы автоконцерна и не допустить слияния компаний Nissan и Renault. Следователи, по словам Гона, выбивали из него признания под угрозой проблем для его родных.

Гон также заявил, что его адвокаты не давали никаких положительных прогнозов относительно судебного разбирательства, говоря, что процесс может затянуться на многие годы. «Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — заявил экс-глава альянса.

Теги: Карлос Гон, Ливан, допрос, прокуратура
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