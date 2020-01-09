Карлоса Гона вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в четверг, 9 января, вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру. Об этом сообщает национальное информационное агентство NNA.

«Генеральный прокурор Гассан Увейдат вызвал бизнесмена Карлоса Гона для допроса в Бейруте», — говорится в сообщении. Допрос связан с обвинениями, предъявленными Гону в Японии, уточняется в документе.

О том, что Гон нарушил условия освобождения под залог и покинул Японию, стало известно 31 декабря. Официальных документов, подтверждающих, что бывший президент Renault-Nissan-Mitsubishi пересек японскую границу, не было. О деталях побега Гона до сих пор нет точной информации. Позже управленец появился в Ливане, гражданином которого он является.

8 января Гон выступил перед журналистами и объяснил причины своего побега из Японии. По его словам, он сбежал от несправедливости, а не от правосудия.

Обвинения в сокрытии доходов, предъявленные ему в Японии, управленец назвал попыткой сместить его с поста главы автоконцерна и не допустить слияния компаний Nissan и Renault. Следователи, по словам Гона, выбивали из него признания под угрозой проблем для его родных.