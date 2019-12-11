Каждый третий россиянин совершал покупки через смартфон

Почти для половины россиян важна также экономия времени и усилий: для совершения онлайн-покупок никуда не нужно ездить и все необходимое можно купить в любое время. Для 65% респондентов причиной для отказа от покупок онлайн стало отсутствие возможности потрогать или примерить вещь, 46% опасаются некачественного товара.

Как россияне совершают интернет-покупки

Все чаще потребители делают онлайн-покупки с мобильных устройств. Год за годом число тех, кто заказывает из десктоп-версий онлайн-магазинов, уменьшается: если в 2014 году доля тех, кто хотя бы раз сделал покупку через смартфон, была менее 2%, то сегодня таких уже 32%. За последние шесть лет доля покупателей, пользующихся компьютером для покупок, сократилась на 29 п.п. до 62%. Среди пользователей младше 30 лет последнюю покупку со смартфона оформил каждый второй. Через смартфон чаще склонны покупать женщины — 37 против 26% среди мужчин.

Где заказывают онлайн

В 2019 году 90% опрошенных сделали онлайн-заказ на российской площадке. Но заказывают товары и из-за границы. Лидер по трансграничным покупкам — Китай, на интернет-площадках которого делали заказы 73% респондентов. Онлайн-площадки других стран выбрали только 29%. Годом ранее в Китае заказывали 70% покупателей и 26% в других странах соответственно. Ранее РБК выяснил, что потребители продолжают выбирать иностранные интернет-магазины даже после двукратного снижения беспошлинного порога.

Выбор в пользу зарубежных площадок две трети потребителей объяснили тем, что аналогичные товары там стоят дешевле, чем в России. Треть россиян также считают, что там более широкий выбор и можно найти уникальные вещи.

Исследование также показало, что количество людей, совершающих покупки в социальных сетях, за прошедший год не изменилось — 23%. Но произошло изменение в топ-3 популярных социальных сетей для покупок. На первом месте по-прежнему «ВКонтакте» (там покупают 65% пользователей, которые совершают покупки в соцсетях), на второе место переместилась платформа Instagram — ее выбрали 34% покупателей, а на третьем «Одноклассники».

Что заказывают в интернете

Топ-15 популярных категорий с течением времени не претерпевает значительные изменения. Россиянам удобно покупать в онлайн-магазинах мобильные устройства и аксессуары к ним, одежду и обувь, а также средства личной гигиены. Более 30% добавили в этот список лекарства и БАДы, текстиль для дома, хозтовары, мебель, а также продукты и напитки (кроме готовых блюд и алкоголя).

По частоте заказов в лидерах находятся категории «продукты и напитки» (среднее число заказов — 6,6 раз в год), «лекарства и БАДы» (4,7), а также «алкоголь» (4,4). Законодательная база для торговли лекарственными средствами и алкоголем в России еще только готовится, законопроекты, разрешающие ее, не приняты.

Сколько тратят онлайн

В 2019 году в сравнении с прошлым годом средний чек в российских онлайн-магазинах сократился на 8,5%, до 1739 руб. Зато он вырос в зарубежных — в китайских онлайн-магазинах он составлял 600 руб. (560 руб. годом ранее), а на торговых площадках других стран — 2,8 тыс. руб. (2,5 тыс. руб.).