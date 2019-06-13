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Broadcom Limited $370 (+32,51%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Минфин рассчитывает легализовать продажу алкоголя через интернет с начала 2020 года. На первом этапе планируется снять ограничения только для производителей и оптовых продавцов вина. Минздрав снова выступает против законопроекта
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста. Такую возможность получат производители и оптовые компании.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.

Торговые сети на протяжении всего этого времени не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы начать продажи алкоголя онлайн, компании должны будут подать заявку на включение в специальный реестр, который будет курировать Росалкогольрегулирование (РАР). Для интернет-продаж нужно будет также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта согласовали Минпромторг и Минсельхоз, сообщили РБК в пресс-службах ведомств. В пресс-службе Минфина уточнили, что текущая версия после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», пояснили в министерстве.

Как пытаются легализовать онлайн-продажу алкоголя 

Продажа алкоголя через интернет была ограничена постановлением правительства в 2007 году. Это ограничение не раз становилось предметом обсуждений. Например, в 2014 году группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Бизнес, напротив, просил снять ограничения: в августе 2015 года «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработкой законопроекта занимается Минфин, документ размещен в мае 2017 года. За время работы над проектом закона, он несколько раз переписывался. Версии различались видами алкогольной продукции, с которой предлагалось начать тестировать дистанционную торговлю. Изначально в перечень входили только пиво и вино, затем он был дополнен сидром и пивными напитками.

В конце прошлого года стало известно о предложении снять ограничение с дистанционной продажи алкоголя на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Оно содержалось в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019–2020 годы. Помимо алкоголя предлагалось также разрешить продавать через интернет лекарства, табак и ювелирные изделия.

Что мешает легализации

Против легализации продаж алкоголя в интернете выступает Минздрав. Ранее ведомство уже отклоняло законопроект. В этот раз оно также не готово его поддержать, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Снятие запрета на дистанционную продажу алкоголя противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции, считают в министерстве. Ограничение розничной продажи по территориальной доступности — одна из мер концепции по снижению злоупотребления и профилактике алкоголизма, напомнили в пресс-службе. Появление возможности доставки алкоголя существенно ослабит ограничения территориальной доступности, считают в министерстве. Также продажа в интернете будет сопровождаться демонстрацией продукции, что, по сути, будет являться рекламой алкоголя, которая в России запрещена законом, отметили в пресс-службе. Также, согласно позиции ведомства, снятие запрета на дистанционную торговлю алкоголем будут препятствовать достижению одной из целей концепции демографической политики по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет и продолжительности здоровой жизни до 66 лет к 2025 году.

В пояснительной записке к законопроекту разработчиками указано, что он не противоречит концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем, поскольку одним из ее положений является повышение эффективности регулирования. Реализация проекта обеспечит более эффективное регулирование интернет-торговли, чем «политика запретов», считают авторы законопроекта.

Нелегальный рынок

По оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, нелегальные продажи алкоголя в интернете в России за 2018 год выросли на 23% — до 2,1 млрд руб. Эксперты обнаружили 4 тыс. сайтов, торговавших алкоголем через интернет в 2018 году, в 2017 году они фиусировали 3 тыс. подобных сайтов. Летом 2018 года право блокировать сайты во внесудебном порядке получила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР).

Как отметили эксперты Group-IB в своем исследовании нелегальной интернет-торговли алкоголем, ужесточение контроля по блокировке сайтов не решает проблему, поскольку приводит к созданию сетей аффилированных доменов, «зеркал», которые при блокировки основного ресурса переводят пользователя в магазин. Также сегодня в интернете существует много ресурсов, предлагающих наборы из бутылки, этикетки, пробки и фирменной коробки, которые позволяют изготавливать и распространять поддельную продукцию.

Создание возможности торговать алкогольной продукцией в интернете легально позволит вытеснить с рынка нелегальных продавцов, считаю авторы законопроекта. По их мнению, это позволит сохранить контроль над качеством, соблюдать установленные законодательством ограничения и получать дополнительные налоговые платежи.

Автор: Ольга Дубравицкая
При участии: Полина Звездина
Теги: алкоголь, Интернет
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