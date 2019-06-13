Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Как пытаются легализовать онлайн-продажу алкоголя
Продажа алкоголя через интернет была ограничена постановлением правительства в 2007 году. Это ограничение не раз становилось предметом обсуждений. Например, в 2014 году группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Бизнес, напротив, просил снять ограничения: в августе 2015 года «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработкой законопроекта занимается Минфин, документ размещен в мае 2017 года. За время работы над проектом закона, он несколько раз переписывался. Версии различались видами алкогольной продукции, с которой предлагалось начать тестировать дистанционную торговлю. Изначально в перечень входили только пиво и вино, затем он был дополнен сидром и пивными напитками.
В конце прошлого года стало известно о предложении снять ограничение с дистанционной продажи алкоголя на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Оно содержалось в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019–2020 годы. Помимо алкоголя предлагалось также разрешить продавать через интернет лекарства, табак и ювелирные изделия.
Против легализации продаж алкоголя в интернете выступает Минздрав. Ранее ведомство уже отклоняло законопроект. В этот раз оно также не готово его поддержать, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Снятие запрета на дистанционную продажу алкоголя противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции, считают в министерстве. Ограничение розничной продажи по территориальной доступности — одна из мер концепции по снижению злоупотребления и профилактике алкоголизма, напомнили в пресс-службе. Появление возможности доставки алкоголя существенно ослабит ограничения территориальной доступности, считают в министерстве. Также продажа в интернете будет сопровождаться демонстрацией продукции, что, по сути, будет являться рекламой алкоголя, которая в России запрещена законом, отметили в пресс-службе. Также, согласно позиции ведомства, снятие запрета на дистанционную торговлю алкоголем будут препятствовать достижению одной из целей концепции демографической политики по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет и продолжительности здоровой жизни до 66 лет к 2025 году.
В пояснительной записке к законопроекту разработчиками указано, что он не противоречит концепции госполитики по снижению злоупотребления алкоголем, поскольку одним из ее положений является повышение эффективности регулирования. Реализация проекта обеспечит более эффективное регулирование интернет-торговли, чем «политика запретов», считают авторы законопроекта.
По оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, нелегальные продажи алкоголя в интернете в России за 2018 год выросли на 23% — до 2,1 млрд руб. Эксперты обнаружили 4 тыс. сайтов, торговавших алкоголем через интернет в 2018 году, в 2017 году они фиусировали 3 тыс. подобных сайтов. Летом 2018 года право блокировать сайты во внесудебном порядке получила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР).
Как отметили эксперты Group-IB в своем исследовании нелегальной интернет-торговли алкоголем, ужесточение контроля по блокировке сайтов не решает проблему, поскольку приводит к созданию сетей аффилированных доменов, «зеркал», которые при блокировки основного ресурса переводят пользователя в магазин. Также сегодня в интернете существует много ресурсов, предлагающих наборы из бутылки, этикетки, пробки и фирменной коробки, которые позволяют изготавливать и распространять поддельную продукцию.
Создание возможности торговать алкогольной продукцией в интернете легально позволит вытеснить с рынка нелегальных продавцов, считаю авторы законопроекта. По их мнению, это позволит сохранить контроль над качеством, соблюдать установленные законодательством ограничения и получать дополнительные налоговые платежи.