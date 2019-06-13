Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Минфин рассчитывает легализовать продажу алкоголя через интернет с начала 2020 года. На первом этапе планируется снять ограничения только для производителей и оптовых продавцов вина. Минздрав снова выступает против законопроекта

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Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста. Такую возможность получат производители и оптовые компании.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.

Торговые сети на протяжении всего этого времени не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы начать продажи алкоголя онлайн, компании должны будут подать заявку на включение в специальный реестр, который будет курировать Росалкогольрегулирование (РАР). Для интернет-продаж нужно будет также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта согласовали Минпромторг и Минсельхоз, сообщили РБК в пресс-службах ведомств. В пресс-службе Минфина уточнили, что текущая версия после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», пояснили в министерстве.