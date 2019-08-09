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Россияне не заметили новых пошлин на онлайн-покупки
Двукратно сниженный с 1 января порог беспошлинного ввоза не заставил россиян отказаться от покупок за рубежом. Увеличило это и таможенные сборы — количество посылок, с которых заплатили налоги, выросло почти на 80%
Логистический почтовый центр «Почты России»   (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Двукратное снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных онлайн-магазинов не привело к сокращению спроса россиян на дорогие покупки на заграничных площадках. Количество платежей увеличилось, несмотря на то что к онлайн-сервису оплаты пошлины пока подключились не все крупные операторы.

Как и зачем были ограничены заграничные онлайн-покупки

В России с 1 января 2019 года в два раза был снижен порог беспошлинного ввоза иностранных посылок — до €500 (ранее — €1 тыс.) и 31 кг в месяц. Это значит, что за любые посылки, превышающие эту стоимость, покупатель должен дополнительно заплатить 30% от суммы превышения и не менее €4 за килограмм. В правительстве решили, что снижение порога — в интересах игроков российского рынка и ограничение стоимости покупок должно переключить покупателей на потребление на локальном рынке.

Как пошлины повлияли на покупки россиян

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в первом полугодии 2019 года совокупное количество отправлений в Россию снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 172 млн штук. Основной оператор — «Почта России» — доставил 169 млн отправлений (против 191,3 млн годом ранее) на сумму €794 млн (стоимостной объем прошлогодних отправлений почтовый оператор не уточнил). При этом, как рассказал РБК представитель ФТС, снижение порога повлияло на общий объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок — оно выросло на 77,6%: если за первые шесть месяцев 2018-го служба оформила свыше 24 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 128 млн руб. (€1,7 млн по средневзвешенному курсу в 2018 году), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже 107 тыс. штук, а общий объем сборов составил около 400 млн руб., или €5,5 млн (по курсу на 8 августа).

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Отказывать себе в «люксовых» покупках из иностранных интернет-магазинов россияне не стали. По данным DHL Express, которая работает с большим количеством онлайн-магазинов с «высоким» чеком (например, оператор доставляет из популярных Farfetch, Net-a-Porter, Amazon, ShopBop), в первом полугодии 2019 года темпы роста количества входящих в Россию грузов для физических лиц составляют более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (точные данные в абсолютных цифрах компания не раскрывает). Хотя DHL и уточняет, что темпы роста по грузам стоимостью до €500 превышают темпы роста по грузам с оценочной стоимостью свыше €500.

Не заметили значительных изменений в потребительском поведении и сами международные игроки. Покупатели просто более рационально подходят к покупкам. «Люди стали чаще дробить свои заказы и больше покупать в начале месяца, когда порог беспошлинных покупок еще не исчерпан», — объясняет бренд-директор Farfetch Александр Перепелкин. Точных данных по объемам и структуре заказов компания не раскрывает.

Как платят пошлины

Для того чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, еще в январе 2019 года «Почта России» и ФТС сообщили, что введут пилотный проект по взиманию пошлин онлайн — покупатель сможет сразу оплатить налог в момент покупки товара. Согласно анонсированному партнерами плану, к сервису должны подключиться до 90% иностранных онлайн-игроков.

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Как сообщил первый заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин, к системе пока подключены два крупных маркетплейса — Joom и AliExpress. По данным ЦБ, в 2018 году россияне потратили на товары из иностранных интернет-магазинов $9,7 млрд (610 млрд руб.). Свой план ФТС и «Почта России» выполнили — по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 92% всей трансграничной торговли приходится на посылки из Китая, где основными операторами и являются AliExpress и Joom. Но средний чек на этих и других китайских площадках сильно ниже пороговых €500 — он составляет всего $9–10, приводил ранее оценку глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Для сравнения, у Farfetch, по данным за второй квартал 2019 года, средний чек составил $600,4.

Скатин рассчитывает, что до конца 2019 года подключатся остальные крупные игроки. Компаний, с которыми оператор ведет переговоры о подключении, он не назвал.

Авторы: Анна Левинская, Александра Посыпкина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: беспошлинные покупки, ФТС России, «Почта России»
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