Россияне не заметили новых пошлин на онлайн-покупки

Двукратно сниженный с 1 января порог беспошлинного ввоза не заставил россиян отказаться от покупок за рубежом. Увеличило это и таможенные сборы — количество посылок, с которых заплатили налоги, выросло почти на 80%

Логистический почтовый центр «Почты России» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Двукратное снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных онлайн-магазинов не привело к сокращению спроса россиян на дорогие покупки на заграничных площадках. Количество платежей увеличилось, несмотря на то что к онлайн-сервису оплаты пошлины пока подключились не все крупные операторы.

Как и зачем были ограничены заграничные онлайн-покупки

В России с 1 января 2019 года в два раза был снижен порог беспошлинного ввоза иностранных посылок — до €500 (ранее — €1 тыс.) и 31 кг в месяц. Это значит, что за любые посылки, превышающие эту стоимость, покупатель должен дополнительно заплатить 30% от суммы превышения и не менее €4 за килограмм. В правительстве решили, что снижение порога — в интересах игроков российского рынка и ограничение стоимости покупок должно переключить покупателей на потребление на локальном рынке.

Как пошлины повлияли на покупки россиян

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в первом полугодии 2019 года совокупное количество отправлений в Россию снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 172 млн штук. Основной оператор — «Почта России» — доставил 169 млн отправлений (против 191,3 млн годом ранее) на сумму €794 млн (стоимостной объем прошлогодних отправлений почтовый оператор не уточнил). При этом, как рассказал РБК представитель ФТС, снижение порога повлияло на общий объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок — оно выросло на 77,6%: если за первые шесть месяцев 2018-го служба оформила свыше 24 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 128 млн руб. (€1,7 млн по средневзвешенному курсу в 2018 году), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже 107 тыс. штук, а общий объем сборов составил около 400 млн руб., или €5,5 млн (по курсу на 8 августа).