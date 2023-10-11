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Новак заявил об отсутствии планов повышать налоги на нефтяную отрасль

Новак: на фоне роста демпфера власти не будут повышать налоги нефтяникам
Власти не планируют повышать налоги на нефтяную отрасль на фоне увеличения выплат компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо. Ранее Минфин говорил о необходимости компенсации выпадающих доходов бюджета
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Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Правительство не планирует повышать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации дополнительных расходов бюджета из-за увеличения выплат компаниям за сдерживание внутренних цен на топливо (топливный демпфер). Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в среду, 11 октября, в кулуарах Российской энергетической недели.

«Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки», — сказал Новак. Он также напомнил, что бюджет на 2024 и 2025–2026 годы будет рассматриваться во втором чтении: «Во втором чтении будет приниматься бюджет, тогда и будут все эти вопросы решены».

В России начался топливный кризис после того, как глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля анонсировал сокращение выплат нефтяным компаниям почти вдвое, или на 30 млрд руб. в месяц. Решение вступило в силу с 1 сентября, но еще до этого оно спровоцировало ускорение роста оптовых цен на бензин и дизтопливо. 7 сентября стоимость АИ-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась до рекордных 76,876 тыс. руб. за тонну. К 18–19 сентября рекорда достигли биржевые цены на АИ-92 и летнее дизтопливо — 70,508 тыс. и 75,036 тыс. руб. за тонну соответственно. Вслед за оптовыми ценами начали расти и розничные: по данным Росстата, стоимость бензина и дизеля за январь—сентябрь выросла на 9,86 и 11,26% при общей инфляции 4,32%.

Проблема с топливом дошла до президента Владимира Путина, по поручению которого правительство начало принимать экстренные меры. 6 октября власти повысили коэффициент компенсаций нефтяным компаниям с 0,5 до 1, вернув их на прежний уровень. Но замглавы Минфина Алексей Сазанов еще в конце сентября предупреждал о том, что увеличение демпфера, то есть по сути расходов, должно быть «нейтральным» для бюджета: «Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения».

По оценкам управляющего партнера экспертной группы Veta Илья Жарского, из-за возвращения демпфера на прежний уровень дополнительные расходы бюджета составят около 150 млрд руб. в месяц, а общие выплаты по итогам 2023 года могут составить от 1,5 трлн до 1,8 трлн руб. По итогам первых девяти месяцев нефтяные компании уже получили более 1,1 трлн руб. за сдерживание цен. Источник «Коммерсанта», близкий к правительству, говорил, что в случае роста демпферных выплат для нефтяников расходы будут традиционно компенсированы за счет роста НДПИ на нефть. По словам другого собеседника, есть и иные варианты, в частности введение экспортной пошлины на нефтепродукты.

На фоне уже принятых мер правительства оптовая стоимость топлива продолжает снижаться. 11 октября биржевые цены на бензин АИ-92 упали к рекордному показателю на 26,5%, до 51,793 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 26,4%, до 56,595 тыс. руб. за тонну. Цены на зимнее дизтопливо снизились к рекорду 4 октября на 3,7%, до 70,397 тыс. руб. за тонну.

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Георгий Смирнов
Александр Новак Минфин топливо
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