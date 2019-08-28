Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых, Линников и Михайловых. Первое место по-прежнему занимает клан Гуцериевых, суммарная оценка состояния которого снизилась на $320 млн

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семейных кланов России. Из-за стагнации в российской экономике не наблюдается резкий рост доходов предпринимательских династий. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти самых богатых семей страны увеличилось всего на $300 млн, достигнув отметки в $25,3 млрд.

Первое место в рейтинге уже пятый год подряд за собой удерживает семейство Гуцериевых. Суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась — с $5,97 млрд до $5,65 млрд. Однако состояние Саида Гуцериева, сына председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, увеличилось вдвое после того, как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев отдал ему нефтяные и угольные активы группы, а также доли в «Сафмар ретейл» и сети магазинов электроники «М.Видео».

На втором месте оказалось семейство Ротенбергов. Они занимали первую строчку рейтинга только один раз — в самом первом списке, который был опубликован в 2014 году. Тогда семейные активы братьев Аркадия и Бориса составляли $5,55 млрд. Позднее против них были введены санкции со стороны западных стран, из-за чего часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. В обновленном рейтинге их состояние оценивается в $5,18 млрд.

Третье место рейтинга занял клан Шаймиевых, куда входят гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик (член совета директоров ТАИФ) и сын Тимур (генеральный директор управляющей компании «Гранат-Стан Групп»). За год их совокупное состояние выросло на $320 млн, до $2,8 млрд.