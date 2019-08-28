Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,36 -0,09 EUR Бирж. 73,58 -0,11 Brent 60,01 +2,23% USD Нал. 66,82 66,05 EUR Нал. 74,09 73,33 USD ЦБ 66,26 +0,29 EUR ЦБ 73,61 +0,21 EUR/USD BTC/USD Бирж. 10 200,00 +15,00 IMOEX 2 656,13 -0,12% RTSI 1 260,84 +0,18% DJIA 25 776,65 -0,47% Nasdaq 7 823,96 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 66,26 (+0,29) Quote, 27 авг, 14:45
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 73,61 (+0,21) Quote, 27 авг, 14:45
Опрос показал отношение водителей к нарушению скоростного режима Пресс-релиз, 10:00 Guardian узнала о сделке «Интера» с МЮ по переходу Алексиса Санчеса Спорт, 09:58 В Cети появилось видео с вошедшим в «плоский штопор» Су-57 Технологии и медиа, 09:57 Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам Общество, 09:42 В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР Общество, 09:36 Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила Общество, 09:35 Облачный атлас: как принцип аnything-as-a-service изменит ИТ-бизнес Pro, 09:30 Нет лова: с какими проблемами сталкивается малый бизнес в Крыму Pro, 09:30 Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией Политика, 09:19 В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания Общество, 09:10 Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть Бизнес, 09:05 Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок Финансы, 09:00 Как банки вытесняют брокеров с рынка частных инвестиций Pro, 09:00 Биржевые качели: индексы США вновь начали падать Quote, 09:00
Бизнес ,  
0 
Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых, Линников и Михайловых. Первое место по-прежнему занимает клан Гуцериевых, суммарная оценка состояния которого снизилась на $320 млн
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семейных кланов России. Из-за стагнации в российской экономике не наблюдается резкий рост доходов предпринимательских династий. По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти самых богатых семей страны увеличилось всего на $300 млн, достигнув отметки в $25,3 млрд.

Первое место в рейтинге уже пятый год подряд за собой удерживает семейство Гуцериевых. Суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась — с $5,97 млрд до $5,65 млрд. Однако состояние Саида Гуцериева, сына председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, увеличилось вдвое после того, как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев отдал ему нефтяные и угольные активы группы, а также доли в «Сафмар ретейл» и сети магазинов электроники «М.Видео».

Бизнес
Михаил Гуцериев поделился с сыном долей в нефтяном бизнесе

На втором месте оказалось семейство Ротенбергов. Они занимали первую строчку рейтинга только один раз — в самом первом списке, который был опубликован в 2014 году. Тогда семейные активы братьев Аркадия и Бориса составляли $5,55 млрд. Позднее против них были введены санкции со стороны западных стран, из-за чего часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. В обновленном рейтинге их состояние оценивается в $5,18 млрд.

Третье место рейтинга занял клан Шаймиевых, куда входят гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик (член совета директоров ТАИФ) и сын Тимур (генеральный директор управляющей компании «Гранат-Стан Групп»). За год их совокупное состояние выросло на $320 млн, до $2,8 млрд.

По сравнению с прошлым годом клан Гапонцевых опустился на одну строчку, оказавшись на четвертом месте рейтинга. Они поменялись местами с Шаймиевыми. В настоящее время совокупное состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, которые управляют крупнейшим в мире производителем промышленных лазеров IPG Photonics, составляет $2 млрд.

Топ-5 замкнуло семейство Евтушенковых. Cемейные активы Владимира Евтушенкова (АФК «Система») и его сына Феликса оцениваются в $1,94 млрд.

Политика
Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

Во вторую пятерку рейтинга вошли члены правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сын Тимур ($1,89 млрд), основатели АПХ «Мираторг» Александр Линник и его брат Виктор ($1,6 млрд — по $800 млн у каждого), совладельцы группы РЕСО Сергей Саркисов и его брат Николай ($1,6 млрд), семейство Бажаевых ($1,51 млрд) и клан Михайловых, владеющий крупнейшим производителем мяса в России — группой «Черкизово» ($1,16 млрд).

«Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (группа «Кокс») не дотянули до $1 млрд», — отмечает Forbes.

Автор: Михаил Юшков
Теги: рейтинг Forbes, кланы, Гуцериев, Евтушенков, Ротенберг
Материалы по теме
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц планеты
Общество
В рейтинге самых высокооплачиваемых киноактеров Forbes сменился лидер
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter