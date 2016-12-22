СМИ узнали о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный

Глава Чечни предлагает пустить в Грозный высокоскоростную железнодорожную магистраль, пишет «Коммерсантъ». Глава государства распорядился рассмотреть это предложение

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Об этом пишет во вторник газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с содержанием данного письма.

В частности, в своем письме глава региона указывает, что РЖД планируют строительство ВСМ Центр—Юг (Москва—Адлер). Кадыров предлагает начать это строительство с участка Ростов-на-Дону—Краснодар, и отдельно к нему присоединить новую Транскавказскую ВСМ в сторону Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Как отмечает издание, согласно планам РЖД в перспективе действительно предусмотрено строительство ВСМ Москва—Адлер. В том числе предусмотрено строительство ВСМ Москва—Тула длиной 194 км как первого элемента будущей южной ВСМ. Однако ответвлений на Грозный и Махачкалу пока в планах нет.

Как уточняет издание, письмо Кадырова датировано 15 июня. Путин, по информации газеты, уже поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом.

Получение письма изданию подтвердили в Минтрансе. Там добавили, что оно «в проработке». В Минэкономразвития заявили, что министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития". «Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план», – приводит газета слова своего собеседника в ведомстве.

По подсчетам издания, стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава.