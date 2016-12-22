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Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн
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Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн
Политика, 18:34
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Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн
Комплексный план предполагает развитие, модернизацию и строительство сотен транспортных объектов по всей России. В первоначальной версии указывалась стоимость в 6,8 трлн руб.; 3 трлн руб. должны поступить от частных инвесторов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Комплексный план развития российской магистральной инфраструктуры предполагает вложения в 6,3 трлн руб., что на 15% меньше первоначального предложения. Об этом по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«В целом на магистральный план предусмотрено направить в течение шести лет 6,3 трлн руб. Соответственно, 1,57 трлн руб. — это предусмотренные ранее в программе мероприятия; 1,45 трлн руб. — это средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана. И около 3 трлн руб. — это частные инвестиции, которые будут направлены на реализацию проектов», — сказал он.

Министр подчеркнул, что план в целом уже утвержден, но все еще остается «ряд развилок». Например, на более ранние сроки необходимо сдвинуть финансирование Московского железнодорожного узла, уточнил Дитрих.

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В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьеру Дмитрию Медведеву проект плана, который в майском указе поручил разработать президент Владимир Путин. Первая версия плана предусматривала финансирование на сумму 6,8 трлн руб., из федерального бюджета на эти цели должно уйти меньше половины.

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Всего в проект ведомство внесло сотни объектов транспортной инфраструктуры. В первоначальной версии указывалось 690 проектов: 155 из них относятся к воздушным сообщениям, в основном это реконструкция небольших региональных аэропортов по всей стране, 296 проектов включены в раздел «Автомобильная инфраструктура», большая их часть — это реконструкция и строительство существующих федеральных трасс, есть и проекты строительства новых мостов и дорог.

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Внутреннему водному транспорту уделили 38 проектов (это гидротехнические сооружения в речных бассейнах), морскому — 98 проектов, железнодорожному — 104 (строительство скоростных и высокоскоростных магистралей и модернизация уже действующих путей). Например, в списке Минэкономразвития есть проекты высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, а также скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. В план также попали развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Для обеспечения инвестиций в инфраструктуру правительство решило создать специальный Фонд развития. По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, этот бюджетный фонд начнет действовать с 2019 года. Для наполнения фонда средствами власти нарастят госзаимствования.​

Авторы: Анна Трунина, Людмила Подобедова.
Теги: инфраструктура , строительство
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