Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры

Проект строительства железнодорожного моста на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Об этом сообщает корреспондент РБК.

При этом Дитрих заметил, что «на сахалинский мост пока нет бюджета, он уточняется».

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что сейчас в представленном в правительство плане не обозначена инвестиционная программа Российских железных дорог (РЖД) и некоторые объекты, которые будут реализовывать за ее счет. «Здесь некоторых объектов, которые будут реализовываться де-факто с точки зрения железнодорожного строительства, нет, они просто в этом документе не присутствуют. А потом, конечно, в нем появятся», — сказал Орешкин.

В августе Минэкономразвития направило в правительство план по развитию инфраструктуры, включающий 690 объектов. На его выполнение потребуется 6,8 трлн руб. за шесть лет. Тогда в плане МЭР не было проекта возведения моста на Сахалин.

В 2017 году президент Владимир Путин рассказал на Восточном экономическом форуме, что Россия рассматривает вопрос строительства моста на остров Сахалин. В мае 2018 года и.о. министра транспорта Максим Соколов заявил, что эксперты подготовили варианты строительства моста, которое обойдется в сотни миллиардов рублей. В конце июля Путин вновь поднял эту тему и поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин.