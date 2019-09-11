Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов

После попадания под санкции ГАЗ избавился от долгов перед западными кредиторами, однако заимствования на внутрироссийском рынке обходятся ему на 20% дороже, сообщает WSJ со ссылкой на Олега Дерипаску

Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal. К настоящему моменту ГАЗ, как сообщил изданию сам Дерипаска, полностью рассчитался по сделанным ранее на Западе долгам, однако при этом его долг перед Россией вырос до $1,4 млрд.

«В конце концов, есть кредитор на крайний случай и инвестор на крайний случай», — цитирует WSJ Дерипаску.

Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций.

В то же время Дерипаска указал на то, что выделение государством кредитов и займов усиливает влияние властей на частные компании. «Мы частная группа, мы работаем на рынке, и любая государственная субсидия не достается даром», — сказал бизнесмен, назвав рост влияния властей на экономику через выделяемые кредиты «мягкой национализацией».