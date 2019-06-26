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Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило о продлении дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с российской группой компаний ГАЗ, не опасаясь санкций.

OFAC разрешило проводить операции с группой ГАЗ до 8 ноября.

Под санкции российский предприниматель Олег Дерипаска и его основные компании — En+ и подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго», а также «Русские машины» и группа ГАЗ — попали в апреле прошлого года. С En+, Rusal и «Евросибэнерго» санкции были сняты в конце января, после того как Дерипаска выполнил условия Минфина США, которые заключались прежде всего в лишении его контроля над компаниями. Перед этим для компаний Дерипаски Минфин США неоднократно продлял санкционный дедлайн.

В апреле Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений. В частности, он указал на то, что из-за угрозы санкций сотрудничество с российским автопроизводителем прекратила немецкая Daimler.

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Теги: Минфин США, Санкции, Олег Дерипаска
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