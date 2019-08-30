Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод, где встретился с рабочими. Он рассказал им о надвигающемся мировом кризисе, а также о программе правительства по защите от санкций на 240 млрд руб.

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

По словам источника, близкого к бизнесмену, он рассказал им о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между США и Китаем. Ситуация у ГАЗа осложняется санкциями США, под которые группа попала 6 апреля 2018 года вместе с самим Дерипаской и его основными активами.

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября.

Однако из-за введения санкций ГАЗ недавно уведомил сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года.

По словам источника, близкого к бизнесмену, он рассказал сотрудникам завода о возможностях увеличения занятости в отрасли — создании 30 тыс. новых рабочих мест в результате реализации программы импортозамещения в автопроме за счет строительства новых компонентных производств. Эта программа разрабатывается сейчас в правительстве, инвестиции составят 240 млрд руб., заявил Дерипаска. Однако он отметил, что для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.