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ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что концерн просит денег на реализацию проектов на Кубе, где осенью прошлого года открылись сборочные линии автомобилей ГАЗ и «Урал»
Юрий Борисов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов поручил финансово-экономическому блоку аппарата правительства проверить целесообразность выделения кредита в €100 млн находящейся под санкциями США группе ГАЗ Олега Дерипаски для реализации ее проектов на Кубе. Об этом сообщили РБК в аппарате заместителя главы кабмина.

Борисов подтвердил, что представители группы обращались к нему с такой просьбой. Аппарат правительства должен будет проработать этот вопрос с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе банков.

Проекты на Кубе у группы появились в октябре прошлого года: там открылись сборочные линии автомобилей ГАЗ и «Урал».

Ранее издание Baza со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Борисов уже направил письмо с предложением профинансировать проекты Дмитрию Медведеву. В аппарате вице-премьера информацию о направленных обращениях в адрес Медведева ТАСС опровергли.

Представитель группы ГАЗ отказался от комментариев.

В середине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что группа ГАЗ попросила правительство выделить ей порядка 30 млрд руб. господдержки. Курирующего топливно-энергетический комплекс вице-премьера Дмитрия Козака предупредили, что компании грозит дефолт в случае отказа государства. Из-за санкций во втором полугодии производство концерна может снизиться на 40%, указывало издание. Позже в правительстве подтвердили факт обращения ГАЗа за поддержкой и добавили, что никаких решений на этот счет не принято.

Авторы: Инна Сидоркова, Анна Трунина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Правительство, кредитование, группа ГАЗ
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