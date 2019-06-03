ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе

ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что концерн просит денег на реализацию проектов на Кубе, где осенью прошлого года открылись сборочные линии автомобилей ГАЗ и «Урал»

Юрий Борисов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов поручил финансово-экономическому блоку аппарата правительства проверить целесообразность выделения кредита в €100 млн находящейся под санкциями США группе ГАЗ Олега Дерипаски для реализации ее проектов на Кубе. Об этом сообщили РБК в аппарате заместителя главы кабмина.

Борисов подтвердил, что представители группы обращались к нему с такой просьбой. Аппарат правительства должен будет проработать этот вопрос с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе банков.

Проекты на Кубе у группы появились в октябре прошлого года: там открылись сборочные линии автомобилей ГАЗ и «Урал».

Ранее издание Baza со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Борисов уже направил письмо с предложением профинансировать проекты Дмитрию Медведеву. В аппарате вице-премьера информацию о направленных обращениях в адрес Медведева ТАСС опровергли.

Представитель группы ГАЗ отказался от комментариев.