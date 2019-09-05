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VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Бизнесмен на ВЭФе предложил несколько идей для ускорения экономического роста России. В их числе — ликвидация ЦБ в статусе мегарегулятора, создание независимой судебной системы и развитие низкоуглеродной энергетики

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.

Как отметил Дерипаска, в экономике наступил глобальный спад, который уже очевиден в ряде стран. «Пока непонятна глубина этого спада. Но очевидно, у нашей страны появляются новые возможности», — добавил он. Это время для того, чтобы оценить, что было сделано для развития страны. По мнению Дерипаски, у России в условиях спада остается большой конкурентный потенциал для развития низкоуглеродной и атомной энергетики и промышленности в целом.

Дерипаска также считает, что в стране «фактически нет независимой банковской системы». Центробанк не оправдал себя в качестве мегарегулятора, не сумев добиться ускорения экономического роста за последние шесть лет, полагает бизнесмен. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснил он. Выход из этой проблемы — разделение ЦБ.

Помимо банковской реформы для ускорения экономического роста России необходима и судебная реформа. «[Судьи] это довольно закрытая, элитарная группа, которая не только неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и довольно неадекватно выносит решения», — полагает Дерипаска.

Третий фактор экономического роста — развитие Сибири. «Именно этот регион может показать высокие, до 5% — 7% темпы роста, и реализовать тот запаздывающий процесс, который уже много лет находится на холостом ходу», — заявил бизнесмен.

Бизнес
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Компании Олега Дерипаски были внесены в санкционный список Минфина США на основании так называемого кремлевского доклада с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон счел близкими к президенту России Владимиру Путину. Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal, и «Евросибэнерго» — в конце января. Для этого российскому бизнесмену пришлось снизить свою долю в En+, через которую он владел долями в UC Rusal и «Евросибэнерго». Его пакет сократился примерно с 70% до 44,95%, а голосующая доля — до 35%.

Под санкциями остается группа компаний ГАЗ. Последний дедлайн Минфина США, до которого можно будет совершать сделки с этой компанией без последствий — 8 ноября.

Теги: Олег Дерипаска, экономический рост, Банки, энергетика
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