Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме

Бизнесмен на ВЭФе предложил несколько идей для ускорения экономического роста России. В их числе — ликвидация ЦБ в статусе мегарегулятора, создание независимой судебной системы и развитие низкоуглеродной энергетики

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.

Как отметил Дерипаска, в экономике наступил глобальный спад, который уже очевиден в ряде стран. «Пока непонятна глубина этого спада. Но очевидно, у нашей страны появляются новые возможности», — добавил он. Это время для того, чтобы оценить, что было сделано для развития страны. По мнению Дерипаски, у России в условиях спада остается большой конкурентный потенциал для развития низкоуглеродной и атомной энергетики и промышленности в целом.

Дерипаска также считает, что в стране «фактически нет независимой банковской системы». Центробанк не оправдал себя в качестве мегарегулятора, не сумев добиться ускорения экономического роста за последние шесть лет, полагает бизнесмен. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснил он. Выход из этой проблемы — разделение ЦБ.

Помимо банковской реформы для ускорения экономического роста России необходима и судебная реформа. «[Судьи] это довольно закрытая, элитарная группа, которая не только неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и довольно неадекватно выносит решения», — полагает Дерипаска.