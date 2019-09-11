ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок

ЧТПЗ не рассчитывает на значительный рост экспорта труб и услуг в США, поскольку это хоть и самый крупный мировой рынок труб нефтяного сортамента, одновременно он и самый конкурентный, говорится в ее меморандуме. Сейчас компания поставляет туда трубную заготовку для производства OCTG, говорил год назад гендиректор группы ЧТПЗ Борис Коваленков. Эти заготовки, как и вся стальная продукция, подпадает под 25%-ную пошлину, введенную президентом США Дональдом Трампом в марте 2018 года. Коваленков тогда заметил, что американский рынок достаточно емкий, однако «в связи с политической обстановкой (из-за взаимоотношений России и США — РБК) делать на него ставку довольно рискованно».

Зачем понадобилась зарубежная экспансия

На фоне увеличения бурения российскими нефтяными компаниями ЧТПЗ ставит на рост спроса на трубы OCTG, их основными покупателями в России являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Но компания ждет усиления конкуренции после того, как Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т бесшовных труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и Tenaris договорились создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т год сварных труб нефтяного сортамента (его планируется построить в течение двух лет, а на полную производственную мощность оно выйдет в 2024 году). Старт работы этих новых заводов может привести к падению цены на такие трубы в России, прогнозирует группа Комарова.



В связи с усилением конкуренции в России логично, что экспансия на рынок труб OCTG США и Ближнего Востока и Африки заявлена как одна из стратегических целей ЧТПЗ, открытие филиала в США в нее укладывается, сказал РБК налитик S&P Global Ratings Сергей Горин. Рынок США, действительно, очень перспективный по всем показателям: растет как непосредственно добыча нефти (превысила 12 млн барр. в день в этом году), так и потребление труб OCTG в расчете на одну скважину (практически удвоилось по сравнению с данными шестилетней давности, до 425 т в месяц на одну скважину), добавил он.

Но Горин обращает внимание на то, что удельный объем бурения и общее количество скважин в США стабилизировались в последние годы — сейчас нефтяных скважин насчитывается около 1 тыс. (по сравнению с 1,9 тыс. в 2014 году, когда цена на нефть превысила $112 за баррель, а затем начала дешеветь). Конкуренция на американском рынке OCTG среди локальных производителей исключительно сильна, и хотя ЧТПЗ обладает хорошими конкурентными позициями по себестоимости, 25% пошлины на стальную продукцию создают дополнительные сложности для российского производителя при входе на этот рынок, предупреждает эксперт. Больших объемов продаж таких труб в США со стороны российской компании в ближайшее время ожидать сложно, считает Горин. Скорее, это работа ведется на перспективу, для формализации присутствия на рынке и прямому доступу к потребителям, заключает эксперт.