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ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок
Группа ЧТПЗ Андрея Комарова решила продавать американским нефтяным компаниям трубы для бурения. В России ЧТПЗ ждет усиления конкуренции из-за новых проектов «Северстали» с итальянской Tenaris, а также ОМК
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа. Об этом компания уведомила инвесторов в меморандуме к выпуску евробондов на $300 млн (у РБК есть копия).

Одним из крупнейших игроков на рынке таких труб был прямой конкурент ЧТПЗ — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Ей принадлежали 12 заводов в США, а также сервисные центры и торговые дома, она входила в тройку крупнейших поставщиков бесшовных труб в США, но в марте этого года она договорилась о продаже американского бизнеса итальянской Tenaris за $1,2 млрд.

В меморандуме ЧТПЗ говорится, что она входит в пятерку мировых лидеров по производству труб и является вторым по величине производителем в России после ТМК (1,9 млн т по итогам 2018 года). Компания ставит цель увеличивать поставки как бесшовных труб, так и труб большого диаметра (ТБД), используемых, например, при строительстве газопроводов «Газпрома». Еще одно перспективное направление — оказание нефтесервисных услуг на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Северной Америки и Европы, указано в документе. Сейчас доля экспорта ЧТПЗ составляет всего около 15% от всего объема продаж труб.

По итогам 2018 года ЧТПЗ поставила клиентам более 400 тыс. т OCTG, в планах на текущий год сохранить объемы поставок не ниже этого уровня, сообщил РБК представитель компании. В первом полугодии 2019 года доля ЧТПЗ на российском рынке таких труб составила 19%, а объем рынка — 1,3 млн т, указано в презентации компании.

ЧТПЗ не рассчитывает на значительный рост экспорта труб и услуг в США, поскольку это хоть и самый крупный мировой рынок труб нефтяного сортамента, одновременно он и самый конкурентный, говорится в ее меморандуме. Сейчас компания поставляет туда трубную заготовку для производства OCTG, говорил год назад гендиректор группы ЧТПЗ Борис Коваленков. Эти заготовки, как и вся стальная продукция, подпадает под 25%-ную пошлину, введенную президентом США Дональдом Трампом в марте 2018 года. Коваленков тогда заметил, что американский рынок достаточно емкий, однако «в связи с политической обстановкой (из-за взаимоотношений России и США — РБК) делать на него ставку довольно рискованно».

Зачем понадобилась зарубежная экспансия

На фоне увеличения бурения российскими нефтяными компаниями ЧТПЗ ставит на рост спроса на трубы OCTG, их основными покупателями в России являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Но компания ждет усиления конкуренции после того, как Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т бесшовных труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и Tenaris договорились создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т год сварных труб нефтяного сортамента (его планируется построить в течение двух лет, а на полную производственную мощность оно выйдет в 2024 году). Старт работы этих новых заводов может привести к падению цены на такие трубы в России, прогнозирует группа Комарова.

В связи с усилением конкуренции в России логично, что экспансия на рынок труб OCTG США и Ближнего Востока и Африки заявлена как одна из стратегических целей ЧТПЗ, открытие филиала в США в нее укладывается, сказал РБК налитик S&P Global Ratings Сергей Горин. Рынок США, действительно, очень перспективный по всем показателям: растет как непосредственно добыча нефти (превысила 12 млн барр. в день в этом году), так и потребление труб OCTG в расчете на одну скважину (практически удвоилось по сравнению с данными шестилетней давности, до 425 т в месяц на одну скважину), добавил он.

Но Горин обращает внимание на то, что удельный объем бурения и общее количество скважин в США стабилизировались в последние годы — сейчас нефтяных скважин насчитывается около 1 тыс. (по сравнению с 1,9 тыс. в 2014 году, когда цена на нефть превысила $112 за баррель, а затем начала дешеветь). Конкуренция на американском рынке OCTG среди локальных производителей исключительно сильна, и хотя ЧТПЗ обладает хорошими конкурентными позициями по себестоимости, 25% пошлины на стальную продукцию создают дополнительные сложности для российского производителя при входе на этот рынок, предупреждает эксперт. Больших объемов продаж таких труб в США со стороны российской компании в ближайшее время ожидать сложно, считает Горин. Скорее, это работа ведется на перспективу, для формализации присутствия на рынке и прямому доступу к потребителям, заключает эксперт.

Как российские металлурги уходили из США

Несколько лет назад все американские заводы продала «Северсталь» Алексея Мордашова, последние — в 2014 году, после присоединения Крыма к России и введения первых санкций США. По подсчетам журнала Forbes, в 2004–2014 годах «Северсталь» потратила на приобретение и инвестиции в американские заводы $5,9 млрд, а продала их всего за $2,2 млрд. «Конечно, мы совершили большую ошибку, продали гораздо дешевле, чем купили», — говорил Мордашов в 2015 году.

В марте 2019 года ТМК Дмитрия Пумпянского договjрилась о продаже своей американской «дочки» IPSCO со штаб-квартирой в Хьюстоне за $1,2 млрд. ТМК в марте заплатила за IPSCO примерно столько же ($1,2 млрд), но по условиям соглашения должна была доплатить через год еще $500 млн. Продавцом выступала Evraz Group Романа Абрамовича и Александра Абрамова. С тех пор ТМК несколько раз собиралась провести первичное размещение акций (IPO) IPSCO на Нью-Йоркской бирже. Последний раз IPO было запланировано на февраль 2018 года, об этом было объявлено за день до публикации «Кремлевского доклада» Минфина США, в который вошли российские бизнесмены и чиновники, включая Пумпянского. Но в день размещения ТМК отложила эти планы «из-за плохих рыночных условий».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: ЧТПЗ
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