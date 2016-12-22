Шохин назвал сроки подготовки перечня проектов из «списка Белоусова»

Предварительный перечень приоритетных проектов для инвестиций от компаний из «списка Белоусова» должен быть представлен до конца ноября, рассказал глава РСПП Александр Шохин

Александр Шохин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Предварительный перечень проектов для инвестиций из «списка Белоусова» должен быть готов до конца ноября. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что изначально была достигнута договоренность подготовить список инвестпроектов к середине октября. «Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать. Не факт, что все проекты дойдут до реализации», — сказал Шохин.

По словам Шохина, РСПП предлагает не ограничивать число компаний, которые могут войти в перечень инвестпроектов по «списку Белоусова». По его словам, это могут быть нефтяные компании, поставщики металла, цемента и другие, «которым интересно посмотреть, какие формы господдержки могут быть реализованы». «Мы считаем, что вход свободный может быть. То есть рабочая группа — это не комитет по отбору проектов, это структура, которая правила игры установит», — подчеркнул Шохин.

По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ планирует принять участие в финансировании проектов компаний из «списка Белоусова». «Меня включили в рабочую группу, будем работать», — заявил Шувалов в рамках ВЭФа (цитата по ТАСС).

В конце августа в РСПП состоялась встреча с представителями бизнеса, на которой обсуждалась идея помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 компаний более 500 млрд сверхдоходов для выполнения майских указов Владимира Путина. Также стороны обсудили тему господдержки предпринимателей.

По итогам переговоров Шохин заявил РБК о создании спецгруппы для отбора проектов по инвестициям для бизнеса. Он отметил, что власти намерены помогать реализовывать «интересные проекты» как для государства, так и для бизнеса. Позднее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что изъятые сверхдоходы могут быть направлены на развитие железных дорог и портов.

На совещании в РСПП 6 сентября компании представили проекты на 6 трлн руб., сообщал источник РБК. «Бизнесу будут предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры, такие как БАМ, Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные стратегические автодороги, скоростное движение», — заявил Белоусов после совещания. Он также назвал «неплохим» мультипликатор «6 трлн руб. за 500 млрд руб. [общая сумма изъятия сверхдоходов, согласно предложению Белоусова]».