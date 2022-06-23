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Бизнес ,  
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Россияне съедят в этом году рекордное количество чистого сахара

Россияне съедят рекордное количество чистого сахара из-за купленных в начале года запасов
Из-за ажиотажных закупок в марте россияне в этом году съедят, по прогнозам аналитиков, на 20–25% больше чистого сахара и на 10% увеличат заготовки варенья. При этом потребление кондитерской продукции может снизиться
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Потребление чистого сахара (то есть без учета кондитерских изделий, меда и варенья) по итогам 2022 года может составить 17,5–18 кг на человека, прогнозирует рейтинговое агентство НРА в своем обзоре «Dolce Vita: сахарная отрасль России в 2022 году», с которым ознакомился РБК.

Заявленный показатель может стать рекордным как минимум с 2015 года. В 2021 году потребление чистого сахара на душу населения не превышало 14–15 кг. Таким образом, в этом году это показатель вырастет, по прогнозу НРА, на 20–25%. Причина — ажиотажный спрос на сахарный песок в марте этого года.

Как россияне скупали сахар

В первые недели после начала военной спецоперации на Украине россияне резко увеличили закупки товаров повседневного спроса, в том числе продуктов длительного хранения. Наиболее повышенным спросом пользовался как раз сахар. На неделе с 28 февраля по 6 марта, по данным исследовательской компании NielsenIQ, продажи сахара в крупнейших торговых сетях выросли более чем в три раза к аналогичному периоду прошлого года, на следующей неделе — в 2,5 раза.

Покупатели устраивали в магазинах битвы за сахар, в ряде регионов он начал исчезать с полок магазинов. Некоторые магазины, например «Ашан», ограничили продажу в одни руки товаров, которые активно раскупали потребители. В ФАС исчезновение сахара объясняли ажиотажным спросом, который подогревался «недобросовестными организациями». В Минпромторге рассказывали о случаях, когда социально значимые товары приобретались «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме» — до нескольких тонн, для последующей перепродажи».

К началу апреля спрос на сахар начал падать, а к концу месяца продукт подешевел впервые с марта 2021 года.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Структура потребления сахара в России складывается в основном из употребления этого продукта в чистом виде, в составе шоколада, конфет и других кондитерских изделий, меда, варенья, джемов и повидла, следует из материалов Росстата.

Доступные данные официальной статистики показывают, что в 2019 и 2020 году количество сахара, который съедали потребители, находилось на стабильном уровне — 16,2 кг на человека в год. Зато потребление кондитерских изделий росло: шоколада и шоколадных конфет в пересчете на сахар в 2020 году по сравнению с 2019-м съели почти на 4% больше (5,6 кг на человека в год), других кондитерских изделий — на 2% (4,4 кг). Потребление варенья и джемов, а также меда в пересчете на сахар было стабильным.

В целом потребление сахара с учетом кондитерских изделий в 2022 году составит около 32 кг, ожидает НРА. При этом аналитики отмечают, что сахара в России едят больше медицинской нормы: рекомендованная Минздравом рациональная норма потребления сахара — 24 кг на человека в год (включая все сахаросодержащие продукты).

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Город vs. село

В Москве потребление сахара (включая кондитерские изделия, мед и варенье) на человека исторически ниже, чем в среднем по стране, — только 24 кг в год, отмечают в НРА. То, что в столице люди едят меньше сахара, чем в других регионах, аналитики объясняют большим количеством гастрономических развлечений и стремлением жителей к здоровому образу жизни.

Потребление сахара в сельской местности на душу населения, как правило, на 4–6 кг больше, чем в городах.

Сахар пустят на варенье

На фоне возросших запасов сахара у населения по итогам 2022 года в НРА прогнозируют рост потребления варенья на 10%.

В России различные варенья и заготовки из ягод делают около 30% трудоспособного населения страны, напоминает Юрий Рудаков, президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс». По его оценке, на варенье население перерабатывает около 130 тыс. т продукции, собранной на дачных участках и в лесу, — для нее требуется около 100 тыс. т сахара в год. Доходы у населения не растут, поэтому заготовок в этом году будут делать больше, ожидает эксперт.

Домохозяйства на фоне кризиса будут переходить на более экономные способы потребления, в том числе перерабатывать продукцию, полученную с дачных участков, считает и Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производит под брендом «Махеев» не только майонез, но и джемы, и протертые с сахаром фрукты, а выпускает конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, Q). «Сахара этой весной закупили много, у населения большие переходящие запасы, и один из способов его использовать — делать из него варенье», — отмечает собеседник РБК.

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Спрос на кондитерские изделия упадет

Потребление кондитерских изделий в 2022 году может снизиться на 8–12%, ожидают в НРА. Этому, по мнению аналитиков, будет способствовать, с одной стороны, сокращение количества и ассортимента иностранных кондитерских брендов в России, с другой — ожидаемое снижение реальных располагаемых доходов населения на 7–9%.

В России производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром в апреле, по данным Росстата, упало на 15,1% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. За январь—апрель 2022 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 563,9 тыс. т.

Снижение потребления кондитерских изделий в 2022 году на 8–12% исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин называет пессимистичным сценарием. В 2020 году из-за пандемии тоже был повышенный спрос на сахар, но по итогам года потребление кондитерской продукции на душу населения снизилось лишь на 4,4%, до 23,8 кг.

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Но рост потребления сахара в чистом виде вызывает у АСКОНД обеспокоенность. В кондитерских изделиях среднее содержание сахара составляет около 30–40% от массы готового продукта, «и если бы регуляторы в области здравоохранения уделяли больше внимания смещению потребительских предпочтений россиян с чистого сахара на кондитерские изделия», это дало бы «долгосрочный положительный эффект как для развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, так и для здоровья потребителей», говорит Лашманкин. РБК направил запрос в Минздрав.

Из-за того что люди будут потреблять больше сахара в чистом виде и делать варенье, спрос на кондитерские изделия сократится в регионах, где у населения традиционно есть свои сады и огороды, допускает Барышев. По его мнению, в городах-миллионниках, где прошла урбанизация населения, сильного изменения спроса на кондитерские изделия не будет.

Не разделяет опасений по поводу снижения спроса на сладости и президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, за пять месяцев 2022 года у «Победы» продажи выросли примерно на 10% в деньгах и натуральном объеме, по итогам всего года Муравьев также ожидает прирост. «Это та же история, которая была, когда в начале пандемии все сделали запасы, а потом подналегли и съели, при этом ничего не падало», — говорит Муравьев. Что касается домашнего варенья, то большинство городских жителей его не делают, отмечает собеседник РБК.

«На наш взгляд, структура потребления сладкого в этом году не изменится», — заявляет зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

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В 2023 году, по версии НРА, потребление только чистого сахара вернется на уровень 2021 года. Кондитерских изделий, напротив, вновь станут есть больше на 5% на фоне стабилизации реальных располагаемых доходов и замещения ушедших импортных сладостей на отечественные и продукцию из «дружественных стран». Все это может снизить общее потребление сахара в следующем году, по оценке аналитиков, до 30,3–30,8 кг на человека.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
сахар кондитерские изделия варенье потребление

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