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РЖД показали карту высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

РЖД показали карту маршрута ВСМ, который сократит время поездов в пути
РЖД показали карту строящегося высокоскоростного маршрута Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что его запустят в 2028 году. Новая дорога позволит сократить время в пути до двух с небольшим часов
РЖД RU000A0JXN05 ₽990,73 +0,08% Купить
Фото: РЖД
Фото: РЖД

РЖД поделились картой строящегося высокоскоростного маршрута (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Ожидаемый год его запуска — 2028-й. Объект станет первым элементом сети высокоскоростных магистралей в России.

Протяженность маршрута составит 679 км, на нем в зависимости от расписания поезда планируется до 16 остановок. Пассажиры смогут быстро добраться не только до двух мегаполисов, но и до Великого Новгорода и других городов.

Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут. Сейчас между двумя мегаполисами курсируют «Сапсаны», чье время в пути составляет в среднем четыре часа.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ожидаемый интервал движения после запуска ВСМ в часы пик составит до десяти минут в сутки в каждом направлении. Курсировать будет до 40 составов. В черте Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут следовать со скоростью 200 км/ч, а между городами — до 400 км/ч.

РЖД прогнозируют, что ежегодно ВСМ будут пользоваться не менее 23 млн человек, и обещают, что в городской черте шум от поездов будет минимальный. Дорога «откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей», надеются в компании.

По информации РЖД, сейчас начато строительство наиболее сложного участка на выходе из Москвы, а проектирование магистрали выполнено более чем на 60%.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство в 2025 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 млрд руб. на строительство.

РЖД оценивали, что после запуска ВСМ по разгруженным путям можно будет перевозить около 30 млн т грузов в год. Компания также представила дизайн высокоскоростного поезда.

Президент дал старт строительству ВСМ 14 марта.

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