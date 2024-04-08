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Путин поставил дедлайн правительству по финансированию дороги в Петербург

Путин поручил до 1 июля принять все решения по ВСМ Москва — Петербург
Для строительства ВСМ в 2025 году привлекут 300 млрд руб. из ФНБ. До 2028 года из бюджета выделят грант и субсидию, также средства предоставят Москва, Петербург, Подмосковье и Ленобласть. Цену проезда по дороге определят к лету
Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Правительство в 2025 году выделит из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд руб. для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры выделят по ставке более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

В 2024–2028 годах из бюджета выделят грант в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков в размере 28,5 млрд руб., а также субсидию в размере, «необходимом для балансировки операционной модели» проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд руб. Помимо того, до 2028 года Москва выделит на строительство ВСМ не менее 150 млрд руб., Петербург — 30 млрд руб., Московская область — 20 млрд руб., Ленинградская область — 10 млрд рублей, Новгородская — 6 млрд руб., Тверская — 5 млрд руб.

Эксперты оценили поток грузов между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В феврале министр транспорта Виталий Савельев говорил, что строительство ВСМ решено разделить на два участка. Основная железнодорожная ветка от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 трлн руб. будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок — «выходы» из Москвы — построят РЖД на средства из своей инвестиционной программы (221,5 млрд руб).

Путин также поручил правительству вместе с РЖД спроектировать все этапы создания ВСМ и до июля 2025 года получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Российские железные дороги, Сбербанк и госструктуры должны будут заключить с ООО «ВСМ Две столицы» концессионное соглашение на строительство до 15 апреля этого года.

Стоимость проезда и провоза багажа определят к 1 июля.

Путин дал старт строительству ВСМ 14 марта, запуск движения запланирован на 2028 год. По словам Савельева, проезд между двумя городами займет 2 часа 15 минут. Сейчас между Москвой и Петербургом курсируют «Сапсаны», их время в пути составляет в среднем около четырех часов. В РЖД ожидают, что после ввода ВСМ по освободившейся части железной дороги можно будет перевозить около 30 млн т грузов в год.

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Владимир Путин ВСМ Москва Санкт-Петербург ФНБ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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