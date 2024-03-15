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РЖД представили дизайн высокоскоростного поезда

РЖД показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростных магистралей
Поезда для ВСМ будут состоять из восьми вагонов, в том числе вагона-бистро, максимальная скорость составит 400 км/ч. Собирать составы начнут в 2026 году, а в 2027-м РЖД рассчитывает получить первый поезд

Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»

«Российские железные дороги» показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Поезда для ВСМ разрабатывают Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта (совместное предприятие РЖД и АО «Синара» — Транспортные машины»), машиностроительный комплекс, научные и инженерные учреждения, рассказали в пресс-службе РЖД.

Электропоезда будут состоять из восьми вагонов, в том числе вагона-бистро. Предполагается, что они будут способны ездить со скоростью до 400 км/ч. «Крейсерская скорость будет 360 км/ч. Этот поезд можно будет сдваивать, то есть либо восьмивагонной, либо 16-вагонной компоновки, четыре типа вагонов», — рассказывал накануне глава РЖД Олег Белозеров.

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург
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Испытывать состав собираются на участке от Зеленограда до Твери (Крюково/Алабушево) протяженностью 128,5 км.

В РЖД ранее говорили, что сборка состава должна начаться в 2026 году, первый поезд компания рассчитывает получить в 2027-м.

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14 марта президент Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, запуск движения запланирован на 2028 год. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, проезд между двумя городами займет 2 часа 15 минут. Сейчас между Москвой и Петербургом курсируют «Сапсаны», их время в пути составляет в среднем около четырех часов.

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Виктория Елетина Виктория Елетина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РЖД ВСМ высокоскоростные поезда
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