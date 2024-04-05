Эксперты оценили поток грузов между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ

После запуска ВСМ Москва — Петербург по освободившейся части железной дороги можно будет перевозить около 30 млн т грузов в год, оценивает РЖД. Основную часть составят контейнеры с товарами народного потребления, считают эксперты

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По Октябрьской линии железной дороги после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург можно будет запустить регулярное движение грузовых поездов, сообщил на брифинге журналистам Алексей Шило, заместитель гендиректора РЖД. Сегодня линия в основном обслуживает пассажиропоток между городами и практически не используется для перевозок грузов. ВСМ заберет часть пассажиропотока, благодаря чему высвободит пропускную мощность используемой сейчас инфраструктуры. Пропускная способность линии, по его словам, составит около 30 млн т грузов в год (около 1,15 млн TEU при перевозке груза в контейнерах, — РБК).

«Грузовая база у нас потенциально есть и заинтересованность некоторых грузоотправителей в том, чтобы использовать эту инфраструктуру», — сказал топ-менеджер. По его оценке, основной железнодорожный ход, связывающий Москву и Санкт-Петербург, не будет простаивать, направление полностью заполнится грузами.

Для части клиентов транспортное плечо сократится на 400 км, снизится и цена перевозки, отметил Шило. Сейчас грузы везут в обход, в частности, по Северной железной дороге (проходит по Архангельской, Ивановской, Кировской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Владимирской областям), в результате чего длина маршрута увеличивается.

Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин говорит, что сейчас по железной дороге грузы между Москвой и Северо-Западом перевозятся по Савеловскому ходу, кроме того, к столице грузы доставляются через Большое кольцо Московской железной дороги, к которому грузы можно подвозить «с любой стороны». По его словам, большая часть грузов перевозится в контейнерах автомобильным транспортом.

Грузопоток между Москвой и Санкт-Петербургом формируют грузы в контейнерах, которые сейчас перевозятся автотранспортом по трассам М11 и М10, напоминает управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. Сегодня между этими городами по автотрассам ежегодно перевозится около 3 млн TEU в обе стороны, говорит он. Это продукты питания, товары народного потребления, автомобили и комплектующие. По его оценке, на железную дорогу перейдет не менее 1 млн TEU.

Руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency Александр Слободяник полагает, что ввод ВСМ позволит увеличить перевозки грузов между городами, тяготеющими к инфраструктуре основного хода Октябрьской железной дороги, а также в направлении портов Северо-Запада. Он считает, что на объемы перевозок по железной дороге будут влиять цены, которые смогут предложить операторы. Потребуется также внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу в части определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным участкам железных дорог.

Иванкин обращает вниманин, что 30 млн тонн — это уровень месячной погрузки угля в России. «В целом это нормально для железнодорожной линии», — считает эксперт. При этом автомобильный транспорт останется основным при перевозке контейнеров между Москвой и Санкт-Петербургом.

РБК направил запрос оператором контейнерных железнодорожных перевозок: FESCO, «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело»), РТСБ.

ВСМ: финансирование и сроки

Строительство высокоскоростной магистрали в России обсуждается много лет. До 2013 года предполагалась, что первой такой железнодорожной линией в стране будет ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Но в 2014 году проект был отложен, а президент Владимир Путин анонсировал первоочередное строительство в 2014-2018 годах ВСМ Москва — Казань с перспективой продления до Екатеринбурга (на данный момент строительство этой линии так и не началось). В 2019 году Путин поручил возобновить проектирование магистрали Москва — Петербург. Теперь запуск движения по ВСМ ожидается в 2028 году, оценивал Минтранс.

Строительство ВСМ решено разделить на два участка, рассказывал в феврале 2024 года на совещании у президента глава Минтранса Виталий Савельев. Основная железнодорожная ветка от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 трлн руб. будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок — «выходы» из Москвы — построят РЖД на средства из своей инвестиционной программы (221,5 млрд руб).

Концессионером первого участка ВСМ будет уже созданная компания «ВСМ — Две столицы». Как рассказали два источника РБК, знакомых с обсуждаемой схемой финансирования, участниками концессионера будут РЖД, правительство Москвы, УК «Лидер», НПФ «Газфонд», регионы по пути следования ветки, а также грузоотправители. Размер уставного капитала «ВСМ — Две столицы», по этой схеме, должен составить 328,5 млрд руб., сообщил один из источников. Он пояснил, что инвестиции из ФНБ на проект планируется снизить с 580,6 млрд руб. (такую оценку давал в феврале давал Савельев в качестве базового сценария) до 300 млрд, но разница будет компенсирована за счет увеличения взносов в капитал концессионера (сумма выросла на 110 млрд руб.), а также средств, привлеченных за счет облигаций НПФ, — теперь предполагается, что они составят на 160 млрд руб. больше (450 млрд руб.), чем в февральской модели. Кредитные средства банков в проекте определены на уровне 648,9 млрд руб. Помимо этого, будет выделен грант в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков под стройку. Общая стоимость строительства основной ветки ВСМ не поменялась с февраля и составляет 1,75 трлн руб., уточнили оба источника РБК. Один из них подчеркнул, что и этот вариант финансирования пока не окончательный.

Созданием поезда для ВСМ, который сможет развивать скорость до 400 км/ч, занимается «Синара — Транспортные машины» (СТМ, ранее принадлежала бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, который в 2022 году вышел из капитала компании) совместно с РЖД.