Власти возобновили расследование посадки лайнера в поле под Новосибирском

Из-за неудовлетворительного качества расследования и недочетов в работе будет создана новая комиссия для установления причин посадки Airbus в поле. В прошлом отчете говорилось о проблемах с «зеленой» гидравликой самолета

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Расследование посадки Airbus A320 «Уральских авиалиний» в минувшем сентябре в поле под Новосибирском было проведено с нарушениями, поэтому возобновлено, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы федерального агентства Дмитрия Ядрова начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства Вячеслава Федорова, которое вело расследование. Подлинность письма газете подтвердил источник в ведомстве.

Центральный аппарат Росавиации выявил в расследовании ошибки в расчетах; не подтвержденные переговорами экипажа сведения (в частности, о расчете нужного объема топлива для полета до Новосибирска); утверждения, что решение командира судна уйти на посадку в Новосибирске из-за потенциальной ее опасности в Омске было обоснованным, что противоречит состоянию самолета, погоде и условиям в омском аэропорту. Всего поступило по меньшей мере 15 замечаний к расследованию.

Служба указала также на «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, в том числе к взаимодействию между собой, их «безрассудные действия» в аварийной ситуации.

Ядров в письме потребовал устранить нарушения, доработать отчет и включить в состав новой комиссии для расследования замглавы Росавиации Андрея Добрякова, начальника управления летной эксплуатации Владимира Израилева и замначальника управления поддержания летной годности воздушных судов Александра Сысоева.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле утром 12 сентября. Самолет приземлился в Новосибирской области, неподалеку от села Убинское: от него около 400 км до Омска на запад и около 200 км до Новосибирска на восток. На борту всего находилось около 170 человек. Пострадавших в ходе инцидента не было.

В прошлом отчете, содержание которого было раскрыто в начале ноября, говорилось, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси, а экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск: его не хватило, поэтому посадку совершили в поле.