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В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем

В США мужчину, попытавшегося открыть дверь в полете, связали скотчем

В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем
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Пассажиры рейса American Airlines обездвижили с помощью скотча мужчину, который попытался открыть дверь самолета во время полета, сообщает New York Post.

Один из пассажиров рассказал в своем профиле в Х, что мужчина попытался открыть дверь самолета спустя 30 минут после вылета. «Мне и еще пяти парням пришлось тащить его к проходу, заклеивать его ноги и руки скотчем», — написал он.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолету, вылетевшему из Альбукерке Санпорт (штат Нью-Мексико) в Чикаго, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Там буйного пассажира задержали четверо полицейских.

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Весной 2023 года мужчина открыл дверь аварийного выхода самолета авиакомпании Asiana Airlines во время посадки. Судно находилось в 250 м от земли. Полиция задержала 33-летнего мужчину. В ведомстве заявили, что он не был пьян, но не стал говорить, зачем потянул за дверной рычаг.

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