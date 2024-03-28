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Летевший из Уфы в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины в стекле

Летевший из Уфы в Ярославль самолет вынужденно приземлился в Казани
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», летевший из Уфы в Ярославль, экстренно сел в Казани. На лобовом стекле воздушного судна Bombardier CRJ 200 обнаружили трещину, сообщил казанский новостной портал Inkazan со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Лобовое стекло самолета многослойное, трещина прошла по внешнему слою. Разгерметизации в салоне не было, сообщили в пресс-службе.

По данным Inkazan, пострадавших в результате экстренной посадки нет. В самолете летели 25 пассажиров и три члена экипажа. Пассажиры позднее долетели до Ярославля другим бортом.

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Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В августе 2022 года в Казани экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург. На воздушном судне сработала сигнализация перепада давления в салоне. Пилоты подали сигнал тревоги над Марий Эл, после самолет провел в воздухе около часа.

Весной 2021 года в Казани совершил вынужденную посадку Airbus A320. Самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, прервал полет из-за плохого самочувствия пассажира.

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Теги
самолет Уфа Ярославль Казань
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