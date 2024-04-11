В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose

В розничных сетях почти закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire — ключевые бренды последней оставшейся в России транснациональной алкогольной компании Bacardi Limited. Их официальные поставки прекращены

Бочки для выдержки рома на заводе Bacardi (Фото: Walter Bibikow / Danita Delimont / Global Look Press)

В российских торговых сетях почти не осталось значительной части продукции Bacardi Limited — единственной транснациональной алкогольной компании, официально продолжающей работу в стране после начала военной операции на Украине. Речь идет, в частности, о роме Bacardi, водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire и других напитках, убедился корреспондент РБК, изучивший ассортимент магазинов X5 Group («Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»), «Магнита», «Красного&Белого», а также онлайн-витрины алкогольной сети WineStyle.

В X5 Group подтвердили РБК, что Bacardi Ltd. прекратила поставки соответствующих брендов. Кроме них, группа прекратила экспорт в Россию виски Aberfeldy, уточнил ретейлер, а также текилы Patron, добавил источник РБК в алкогольной отрасли. На запрос РБК в Bacardi не ответили.

Поставки ряда брендов в Россию Bacardi прекратила еще в начале 2023 года, но перед этим были сформированы значительные запасы, направленные в основном предприятиям общепита, рассказал РБК гендиректор AST Леонид Рафаилов. Сейчас запасы подходят к концу, объясняет он, некоторые импортеры завозят продукцию Bacardi в рамках параллельного импорта. Но такие поставки, по словам гендиректора AST, носят хаотичный характер и не соответствуют тем объемам, которые обеспечивала Bacardi.

Чем известна группа Bacardi Компания Bacardi впервые была зарегистрирована в 1862 году, когда переехавший на Кубу каталонский предприниматель Факундо Бакарди приобрел ромовый завод в Сантьяго-де-Куба и разработал вместе со своим партнером рецепт принципиально нового для того времени карибского рома. Напиток стал настолько успешным, что Бакарди получил известность как «ромовый король». После победы Кубинской революции в 1959 году активы Bacardi на Кубе были арестованы правительством Фиделя Кастро, семья Бакарди вынуждена была бежать из страны, а компания продолжила деятельность в США, Мексике, Пуэрто-Рико, Испании и на Багамских островах. В 1965 году компания переехала на Бермудские острова, а в 1992 году там была зарегистрирована Bacardi Limited, в которую вошли пять операционных подразделений — Bacardi International Limited в самих Бермудах, Bacardi&Company Limited на Багамах, Bacardi Corporation в Пуэрто-Рико, Bacardi Imports, Inc. в США и Bacardi y Compañía S.A. de C.V в Мексике. Через год, в 1993 году, в состав Bacardi Limited вошло шестое подразделение — итальянская Martini&Rossi. В таком виде группа существует по сей день. По версии британского журнала Drinks International, ром Bacardi и водка Grey Goose — самые продаваемые бренды в мире в своих категориях.

Что происходит с Bacardi в России

Сейчас Bacardi продолжает возить в Россию в основном только свой итальянский портфель — вермуты и игристые вина под брендом Martini, говорит Рафаилов. Это подтвердили и в X5 Group. По мнению Рафаилова, это может объясняться тем, что Италия более лояльно настроена к России по сравнению с США, которая полностью запретила поставки алкоголя в страну, полагает эксперт. Несмотря на то, что ром производится в Пуэрто-Рико, а текила — в Мексике, принадлежат эти бренды американскому подразделению Bacardi, которая контролировала соответствующие поставки в Россию, поясняет Рафаилов.

На российском рынке по-прежнему присутствует еще ряд принадлежащих Bacardi продуктов — виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два, впрочем, разливаются в России — на мощностях Novabev Group (ранее — Beluga Group) и «Тульского винокуренного завода 1911», соответственно.

На фоне прекращения поставок ключевых брендов группы ее российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило в 2023 году чистую прибыль до 1,5 млрд руб., что, согласно бухгалтерской отчетности, стало худшим показателем с 2019 года. Тогда прибыль составила 630,3 млн руб., после чего непрерывно росла в течение всех последующих лет (для сравнения, в 2022 году чистая прибыль компании составляла 4,6 млрд руб.). Выручка у ООО «Бакарди Рус» в 2023 году, впрочем, выросла относительно уровня предыдущего года на 16,9% — до 38,1 млрд руб. Объем товарных запасов компании на конец 2023 года составлял 6,4 млрд руб., тогда как в начале года запасов было лишь на 2,1 млрд руб. Увеличилась и покупная стоимость проданных товаров — с 20,3 млрд руб. в 2022 году до 27,6 млрд руб. Всего расходы по обычным видам деятельности «Бакарди рус» выросли почти на 10 млрд (до 36,2 млрд руб.).

Источник РБК на розничном рынке рассказал, что в конце 2023 года Bacardi подняла цены на 10%. С ростом отгрузочных цен на спиртное транснациональной компании столкнулась также сеть «Верный» — в марте этого года она заявила о том, что полностью откажется от ассортимент Bacardi. В торговой компании объясняли это «дискриминационной» разницей в закупочных ценах по сравнению с другими ретейлерами — в 2023 году она составляла почти 10%. В конце года Bacardi предупредила «Верный», что поднимет цены еще на 17% — в противном случае поставщик спиртного угрожал полностью остановить отгрузки, рассказали в сети. Кроме того, там жаловались на регулярные перебои в поставках иностранной компанией необходимых объемов товара.

Как изменился рынок спиртного

После начала военной операции на Украине российский алкогольный рынок покинули практически все крупнейшие мировые производители спиртного — Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel`s), Beam Suntory (Jim Beam) и ряд других.

Bacardi в их число не входила, хотя компания и выступила с осуждением действий российских властей. Компания решила пожертвовать $1 млн Красному Кресту и Корпусу милосердия, остановить экспорт в Россию, а также заморозить инвестиции в рекламу на местном рынке, следовало из ее заявления. Позже слова о прекращении экспорта и заморозке расходов на рекламу исчезли из публикации. А в августе 2023 года The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на собранные платформой Export Genius таможенные данные российского правительства, что за год (до 30 июня) «Бакарди Рус» импортировала продукцию на $169 млн. Чистая прибыль российского подразделения группы по итогам 2022 года составляла рекордные 4,65 млрд руб.

В сентябре 2022 года Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт, то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя ряда спиртных напитков, в том числе виски Jack Daniel's, Jim Beam, Johnnie Walker, Chivas. Российские производители алкоголя выступили против введения этой меры, тем не менее в ноябре 2022 года министерство приняло соответствующее решение. Сейчас в список алкогольных товаров, разрешенных к параллельному импорту, входят в том числе и некоторые пропавшие бренды Bacardi — Aberfeldy и Patron.

На фоне ухода западных алкогольных производителей, несмотря на разрешение параллельного импорта, многие российские компании решили попытаться занять освободившиеся ниши и начать выпускать собственные продукты в категориях рома, виски и джина. Но импорт по-прежнему пользуется популярностью: так, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт рома в прошлом году немного упал по отношению к 2021 году и составил 6,7 млн дал против 7,2 млн дал, а по сравнению с 2022 годом даже немного вырос (тогда поставки составили 6,3 млн дал). Объем поставок зарубежного джина в 2023 году достиг 2,1 млн дал — в 2021 они были больше (2,7 млн дал), но относительно 2022-го выросли (1,8 млн дал), рассказал РБК директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.