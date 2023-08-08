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Прибыль Bacardi в России выросла втрое после отказа от ухода из страны

Прибыль Bacardi в России увеличилась, несмотря на обещания покинуть рынок в марте 2022-го
В марте 2022-го Bacardi заявила о прекращении экспорта в Россию, но позже удалила эти слова из публикации с осуждением военной операции на Украине. За прошлый год прибыль российского подразделения выросла втрое
Фото: Bryan Woolston / Getty Images
Фото: Bryan Woolston / Getty Images

Российское подразделение производителя алкоголя Bacardi «Бакарди Рус» за год (до 30 июня) импортировало продукцию на $169 млн, следует из таможенных данных российского правительства, собранных специалистом по торговой информации Export Genius, передает The Wall Street Journal.

В список импортируемых товаров входят водка Grey Goose, джин Bombay Saphire, ром Oakheart, виски Dewar's, текила Patrón, вермут Martini, просекко и др.

Согласно опубликованным данным на сайте Федеральной налоговой службы, «Бакарди Рус» сообщила о росте годовой выручки в 2022-м на 8,5%. В 2022 году выручка компании составила 32,61 млрд, а прибыль — 4,65 млрд руб. В 2021 году выручка «Бакарди Рус» составляла 30,06 млрд руб., а прибыль — 1,52 млрд.

В марте прошлого года после начала военной операции на Украине Bacardi International опубликовала заявление с осуждением действий России. В нем говорилось, что компания решила пожертвовать $1 млн Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу. Позже слова о прекращении экспорта и расходов на рекламу исчезли из публикации.

Российским подразделением на 99% владеет немецкая Bacardi GMBH, 1% принадлежит голландской Bacardi-Martini B.V.

В июне руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорил, что продукция Bacardi (одноименный ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и другие бренды) продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту. «Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем. <...> То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — заявил он в интервью «РИА Новости».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
прибыль выручка алкоголь
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