Bacardi предсказала возвращение популярности виски с колой в 2024 году

В Bacardi прогнозируют возвращение популярности на мировом уровне коктейля виски с колой. В России его продолжают пить до сих пор, но, по мнению рестораторов, это делают, чтобы скрыть низкое качество виски

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Один из крупнейших производителей спиртного в мире, Bacardi Limited (среди его брендов — ром Bacardi, водка Grey Goose, вермут Martini, джин Bombay Sapphire и виски Dewar's), совместно с консалтинговой компанией The Future Laboratory провел исследование ключевых международных алкогольных трендов и составил прогноз, какими будут потребительские предпочтения в 2024 году.

Согласно отчету Bacardi, с которым ознакомился РБК, в следующем году в мире будет наблюдаться переход потребителей к простым сочетаниям в коктейлях. В частности, в алкогольной компании предсказывают возвращение популярности «классического» сочетания виски с колой. Предпочтение этому напитку отдала почти пятая часть респондентов Bacardi, «пик популярности» приходится на Индию (38%), Сингапур (25%) и Южную Африку (25%).

Как появился виски с колой Согласно наиболее распространенной версии, сочетание виски с колой стало популярным благодаря группе The Beatles. Побывав в 1960-е годы в американском турне, музыканты стали всюду заказывать этот коктейль или смешивать два ингредиента самостоятельно. На эту привычку быстро обратили внимание битломаны, и мода на виски с колой распространилась по всей Европе. В США же колу, согласно еще одной версии, смешивали с бурбоном, который в отличие от виски изготавливается не из ячменя, а из кукурузы и имеет более терпкий и жесткий вкус. Если виски пили просто со льдом или небольшим количеством воды, то послевкусие бурбона оказалось возможным замаскировать только газировкой. При этом изначально в США было распространено сочетание виски с содовой — оно было популярно как минимум с конца XIX века.

Какие коктейли будут популярны в 2024 году

Согласно прогнозу, наибольшим спросом во всем мире в следующем году будет пользоваться джин с тоником, «Мохито» и «Маргарита» — на них указали 28, 27 и 20% опрошенных компанией барменов соответственно. В 2023-м тройку лидеров составляли «Мохито», «Дайкири» и водка с содовой, в 2022-м — «Мохито», «Маргарита» и джин-тоник. Виски с колой в списке коктейлей, которые ближайший год будут пользоваться высоким спросом, появился впервые за последние несколько лет, заняв пятую позицию после «Кровавой Мэри».

Еще одна тенденция, которую предсказывают в Bacardi, — возвращение популярных в 1990-х и 2000-х коктейлей «тини» ярких флуоресцентных оттенков (группа коктейлей «тини» происходит от названия Martini, но этот вермут не всегда входит в их состав). В исследовании это явление называют «эффектом Барби». Выход на экраны в 2023 году полнометражного фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях породил бум на так называемый барбикор. Этот тренд в поп-культуре, который вдохновлен модой и стилем жизни куклы Барби, будет оказывать влияние на еду и напитки.

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Кроме того, в Bacardi отмечают продолжение роста популярности текилы и прогнозируют появление большего количества коктейлей на ее основе. В частности, ее будут использовать не только в традиционных «Маргарите», «Текиле санрайз» и «Паломе», но и в коктейлях, в основе которых изначально лежал другой крепкий алкоголь — «Негрони» (джин), «Эспрессо мартини» (водка) и «Манхэттен» (виски).

Новое поколение любителей алкогольных коктейлей будет переходить на модель потребления «меньше, но лучше», считают в Bacardi. Тренд будет смещаться в сторону так называемых эксклюзивных разовых коктейлей, изготавливаемых специально под запрос потребителей.

Будет ли расти популярность виски с колой в России

В России смешивать виски с колой начали в 1990-е годы в Москве, где стали появляться первые бары. Коктейли в таких заведениях отличались простотой и состояли, как правило, из двух ингредиентов. Но даже они были большой редкостью и имели высокую стоимость. «Чаще всего смешивали вермут или амаретто с апельсиновым соком либо ром или виски — с колой. На что-то большее в России тогда мало кто был способен», — рассказывал «Снобу» основатель бара «Петров и Васечка» и рюмочной «Комната отдыха» ресторатор Андрей Петров. Рецепты более сложных популярных на Западе коктейлей местным барменам узнать было неоткуда — интернета и книг на русском языке тогда еще не было. «Негрони», «Манхэттен», «Текила санрайз» и другие стали появляться в конце 1990-х, когда международная сеть ресторанов T.G.I Friday’s начала открывать первые точки в Москве.

В 2000-е годы были популярны так называемые party-бары, барные карты в которых были рассчитаны на то, чтобы потребители могли быстро и эффектно достигнуть алкогольного опьянения, вспоминал Петров. Лишь с 2010-х в Москве стала развиваться культура баров, предлагающих посетителям коктейли из все большего количества необычных сочетаний.

Тем не менее популярность сочетания виски с колой в России никуда не уходила, отмечает совладелец холдинга «С.И.Д.Р. Групп» (бары Do not Disturb, «Кот Шредингера», Neon Monkey и другие) Василиса Волкова. Раньше, «на заре миксологии», этот напиток был более заметен, тем не менее его как пили, так и пьют сейчас, отмечает она.

У популярности двухкомпонентных коктейлей есть несколько предпосылок, говорит президент алкогольной компании Ladoga (водка «Царская», джин Barrister и другие) Вениамин Грабар. Во-первых, много людей стали смешивать коктейли дома, что ведет к росту потребления простых сочетаний, среди которых самые популярные — джин с тоником и виски с колой. Более продвинутые смешивают в домашних условиях, например, порто или мескаль с тоником, уточняет Грабар.

Кроме того, коктейли из двух ингредиентов всегда имели популярность в барах различных форматов, а сейчас спрос на них растет еще и из-за появления большого количества вкусовых версий традиционных крепких напитков — водки, бренди, виски, джина, продолжает Грабар. Обычно в Россию тренды приходят спустя пару лет после их формирования на Западе, но в данном случае российский алкогольный рынок уже идет в ногу со временем, отмечает он.

В России две наиболее растущие категории в крепком алкоголе — виски и джин, говорит директор по развитию основного портфеля Алкогольной сибирской группы (водка «Хаски», «Пять озер» и другие) Наталья Неворотова. Такие напитки, как правило, не пьют в чистом виде, а используют в качестве основы для простых алкогольных коктейлей, которые можно сделать дома и которые универсальны как для мужчин, так и для женщин, отмечает она. Поэтому рост популярности джина с тоником и виски с колой Неворотова считает вполне логичным.

Волкова, впрочем, относится к сочетанию виски с колой скептически. «Если говорить о том, зачем его вообще пить, то все просто — чтобы низкое качество виски не било по вкусовым рецепторам. Никто в здравом уме не будет заливать хороший виски колой», — считает она.

Тем не менее востребованность необычных сочетаний в мире остается высокой, отмечают в Bacardi. Почти две трети потребителей во всем мире интересуются экзотическими продуктами в напитках и необычными вкусами. По прогнозам Bacardi, в 2024 году, например, традиционные сочетания лимона, грейпфрута и лайма в джине с тоником будут заменяться на оливковое масло, каламанси, помело и гуаву.