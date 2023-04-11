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«Коммерсантъ» узнал о планах японской фармкомпании продать завод в России

«Коммерсантъ»: японский фармпроизводитель Takeda планирует продать свой завод в Ярославле
Takeda может продать свой завод в Ярославле, куда за десять лет было вложено более €117 млн, рассказали источники «Коммерсанта». Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи своего завода Ярославле, куда уже вложено более €117 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников издания, ряд компаний уже интересовались стоимостью предприятия, но пока никаких конкретных переговоров не было. О возможной реализации актива японской компанией слышал и один из чиновников региона. В российском офисе Takeda от комментариев отказались, назвав информацию «рыночным слухом».

Takeda Pharmaceutical Company — крупнейшая в Азии фармацевтическая компания, одна из 15 крупнейших в мире. Среди ее препаратов на рынке СНГ — «Актовегин», «Кардиомагнил», «Кальций-Д3 Никомед», «Цераксон», «Ксимелин», «Ксефокам» и другие.

По данным СПАРК, в 2021 году выручка «Такеда Фармасьютикал», российского юрлица компании, составила 21,9 млрд руб., что на 22% больше год к году.

Как отмечает «Коммерсантъ», в ярославский завод, где локализовано производство ряда инновационных препаратов, Takeda инвестировала за десять лет €117,43 млн. Так, в Ярославле она производит один из своих продаваемых препаратов — инновационный «Нинларо» для пациентов с множественной миеломой. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год, часть препаратов поставляется и в страны ЕАЭС, отмечает газета.

Один из источников уточнил, что Takeda, как и другие зарубежные фармпроизводители, после начала конфликта на Украине столкнулась с требованиями части своих акционеров сократить присутствие на российском рынке. В то же время, по его словам, продажа ярославского завода не означает полного сворачивания компанией своего российского бизнеса. Год назад Takeda заявляла, что «не видит рисков для своей деятельности в России».

После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные фармкомпании прекратили работу в России или перестали поставлять в страну свою продукцию. В частности, о приостановке инвестиционной деятельности и клинических испытаний заявили Bayer, Pfizer, MSD и Novartis. Eli Lilly и Bristol-Myers Squibb передали российский бизнес.

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В январе президент России Владимир Путин признал, что в стране выявлен дефицит отдельных лекарств, а также рост цен на них. В то же время, по его словам, рост производства фармацевтической продукции за три квартала прошлого года составил примерно 22%, а доля отечественных лекарственных препаратов на рынке — 60%.

Позже, выступая на церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, глава государства поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств. «Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — сказал Путин.

«Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030» Минпромторга писал, что в планах властей к 2030 году довести объем российского фармрынка до 3,7 трлн руб., а долю препаратов отечественного производства на нем — до 42,6%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
медицина лекарства фармацевтический рынок санкции Завод продажа активов Япония Ярославль
ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС
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