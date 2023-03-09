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Ефимов рассказал о ₽4,7 млрд льготных инвесткредитов фармкомпаниям за год

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Фармацевтические предприятия столицы за год получили одобрения на льготные кредиты на общую сумму 4,7 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Компании могут направить эти средства на развитие производств.

По словам вице-мэра, в рамках антикризисной поддержки промышленных предприятий столичные власти используют более 20 системных мер, при этом одним из основных инструментов служат льготные кредиты.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что сейчас на рассмотрении в рамках этой программы находятся заявки производителей лекарств еще на 4,5 млрд руб.

Суть программы заключается в том, что компания может взять в банке кредит на инвестиционные цели, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства за субсидированием процентных ставок. После проверки фонд будет помогать предприятию частично гасить платежи по кредиту.

В минувшем феврале столичные власти упростили порядок получения льготных инвестиционных кредитов для предприятий, работающих на территории города. Теперь при оформлении займов организациям, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленной инфраструктуры, не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет.

Ефимов также рассказал, что на данный момент в Москве свыше 90 компаний выпускают антибиотики, вакцины, препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и сахарного диабета.

Теги
Москва Фармкомпании льготные займы промышленность кредитование Владимир Ефимов
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